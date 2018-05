Bundesliga Umschalten aufs Lokalduell

Göppingen / Harald Betz

Die Niederlagen gegen Berlin und Magdeburg aus den Trikots schütteln und den Schalter von EHF-Cup auf Bundesliga umlegen: Heute um 19 Uhr (live in Sky Sport 6 HD) gastieren die Handballprofis von Frisch Auf Göppingen im Duell um Punkte beim Nachbarn TVB Stuttgart 1898, der am vergangenen Spieltag den Klassenerhalt eingetütet hat. Für die Porsche-Arena waren gestern über 5700 Tickets verkauft.

Auf Göppinger Seite legt sich die Stirn von Übungsleiter Rolf Brack aufgrund großer Personalsorgen in Falten: Daniel Fontaine, Anton Halén und Jens Schöngarth werden heute in Stuttgart keinesfalls auflaufen, hinter dem Abwehr-Mittelblock Jacob Bager­sted und Zarko Sesum steht ein Fragezeichen. Der Däne mit Problemen an der Wurfarm-Schulter und der Serbe, den das Knie zwickt, fehlten im gestrigen Abschlusstraining. „Ich werde dann auf Sebastian Heymann und Kresimir Kozina zurückgreifen, was die Defensiv-Zentrale angeht, und mir vielleicht auch noch eine unkonventionelle Variante überlegen“, denkt Brack laut nach.

Vom Kopf her habe er mit dem Final Four im EHF-Pokal und den beiden Niederlagen von Magdeburg abgeschlossen, die Belastung aber stecke seiner Mannschaft noch in den Knochen. „Wir haben drei gute Halbzeiten gespielt, dann war gegen die Magdeburger der Akku leer“, bilanziert der Frisch-Auf-Coach, der um die Brisanz des heutigen Derbys weiß. „Allein das Hinspiel garantiert Leidenschaft und Engagement“, so Brack, der nach der Göppinger 21:23-Hinspielniederlage im vergangenen September Magnus Andersson als Trainer unterm Hohenstaufen ablöste.

Bei den Stuttgartern saß damals Markus Baur auf der Bank, den mittlerweile Geschäftsführer Jürgen Schweikardt in Personal­union ersetzt und der mit seiner Truppe ohne den verletzten Torhüter Jogi Bitter am letzten Spieltag mit einem 29:26 in Minden den Klassenerhalt perfekt gemacht hat. Nun empfängt der TVB 1898 (20:42 Punkte) mit der schwachen Heimbilanz von nur zwei Siegen und drei Remis als Liga-14. den Zehnten Frisch Auf (29:33 Zähler), der bislang in fremden Hallen drei Siege und vier Remis eingefahren hat.

„Die Stuttgarter können in diesem Prestigespiel befreit auflaufen, die Akteure mit Frisch-Auf- Vergangenheit dürften besonders motiviert sein“, vermutet Rolf Brack, der für die neue Runde gerne Dominik Weiß vom TVB zu Frisch Auf gelotst hätte. „Er hat eine sehr gute Entwicklung hin zum Leistungsträger genommen“, attestiert der Hochschul-Professor seinem ehemaligen Uni-Mannschaft-Schützling, der wie auch Manuel Späth, Michael Kraus, Michael Schweikardt und Simon Baumgarten schon das Frisch-Auf-Trikot trug.