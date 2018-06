Frauenhandball TusSies sind im EHF-Pokal dabei

Metzingen / Freudemann

Nun ist es amtlich. Die TuS Metzingen hat die feste Zusage für die Beteiligung an den Spielen des EHF-Pokals für die neue Saison 2018/19 bekommen. Übrigens zum vierten Mal in Folge. „Es war unser Ziel, auch in der neuen Saison international zu spielen“, sagt Manager Ferenc Rott. Der abschließende fünfte Rang in der Bundesliga hat dazu nun ausgereicht. Möglich wurde dies, weil außer Meister Thüringer HC nun auch SG BBM Bietigheim eine Zusage für die Champions League erhalten hat. Damit dürfen aus Deutschland die Dritt,- Viert- und Fünftplazierten am EHF-Pokal teilnehmen. „Wir hatten ja schon vorher die Zusage, dass es zu 99 Prozuent klappen könnte“ so ein erfreuter Ferenc Rott. „Nun habe ich die endgültige Zusage erhalten.“

Der EHF-Pokal startet mit zwei Quali-Runden. Die erste davon findet im September statt, die zweite muss spätestens im November beendet sein. Richtig los mit der Gruppenphase geht es dann im Januar 2019.

„Die gute Gesamtentwicklung bei uns setzt sich also fort“, sagt Rott. Für die Spielerinnen wäre es eine gute Chance, in Metzingen sich weiter zu entwickeln. Vor allem aber auch auf europäischer Ebene zu spielen.