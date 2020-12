Handball-Bundestrainer Alfred Gislason erwartet keine weiteren Absagen für die Handball-Weltmeisterschaft im Januar in Ägypten.

„Wir hatten mit allen Spielern im Herbst ein Meeting. Diejenigen, die jetzt abgesagt haben, hatten schon damals Bedenken“, erklärte Gislason. „Alle anderen haben gesagt, dass sie dabei sind, wenn sie nominiert werden. Ich gehe also davon aus, dass es so bleibt“, sagte der Coach in einem Interview der „Bild am Sonntag“.

Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie hatten die Kieler Hendrik Pekeler, Patrick Wiencek und Steffen Weinhold sowie Finn Lemke von der MT Melsungen ihren freiwilligen WM-Verzicht erklärt. Damit bricht Gislason der komplette Abwehrblock weg, der bei den vergangenen Großereignissen stets der wichtigste Teil der deutschen Mannschaft war.

„Diese Spieler sind nicht zu ersetzen“, sagte Nationaltorhüter Johannes Bitter im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF. Es sei aber die „große Chance für die Spieler, die nicht so im Rampenlicht stehen“. Die WM findet vom 13. bis 31. Januar statt.

