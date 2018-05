Handball TSV Blaustein spielt um den Klassenerhalt

Blaustein / Manuela Harant

Das sind zwei Extra-Spiele, auf die der TSV Blaustein wirklich gerne verzichtet hätte: In der Relegation um den Klassenerhalt in der Baden-Württemberg-Oberliga müssen die Handballer von der Blau gegen den TSV Schmiden antreten, der die HSG Langenau/Elchingen vor wenigen Wochen in deren Halle mit 30:23 abfertigte und damit aus dem Rennen warf. Und nicht nur das: Die heutigen Gastgeber (18 Uhr) haben auch bei der Vorausscheidung am vergangenen Wochenende alle Gegner geschlagen und feiern den „Relegationswahnsinn“, wie sie auf der eigenen Homepage schreiben, euphorisch weiter.

Da gilt es für das Blausteiner Team um Trainer Tim Graf, die Melancholie der vergangenen Tage abzustreifen und trotz der misslichen Lage positiv ins Hinspiel heute und vor allem das Rückspiel an Fronleichnam in der Lixhalle (18 Uhr) zu gehen. Allerdings kann Patrick Rapp wegen einer Ellenbogenverletzung an den Relegationsspielen nicht teilnehmen, weshalb das Team auf einigen Positionen umgestellt werden muss. „Wir gehen von einem heißen Kampf aus“, sagt TSV-Abteilungsleiter Joe Gerstlauer.

Dass der TSV Schmiden gegen höherklassige Teams gewinnen kann, hat er sogar jüngst bewieen: Beim 29:28-Erfolg gegen die SG H2Ku Herrenberg – am Ende Vierter der Baden-Württemberg-Oberliga – zog das Team von Trainer Henning Fröschle ins Final Four des HVW-Pokals ein.

Allerdings ist auch die Ungewissheit beim Gegner über die Schwere der Aufgabe gegen Blaustein groß. „Es ist schwer zu sagen, wie stark die Blausteiner sind“, sagt Coach Fröschle, dessen Team nach Langenau auch die nord- und südbadischen Württemberliga-Konkurrenten souverän aus dem Weg geräumt hat. So ganz ahnungslos scheinen die Schmidener aber auch nicht zu sein, haben sie doch schon die Stärken des TSV Blaustein ausgemacht: Die ziemlich kompakte Abwehrformation sowie körperliche Vorteile. „Der TSV Blaustein ist um einiges kräftiger als wir“, sagt Fröschle.

So oder so haben es die Blausteiner im Rückspiel in eigener Halle auf jeden Fall in der Hand. Vielleicht ist das ja der entscheidende Vorteil im Kampf um den Klassenerhalt.