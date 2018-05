Handball TSV Blaustein gewinnt erstes Relegationsspiel

swp/mha

Das ist die halbe Miete: Mit einem 30:27-­Erfolg im Relegationshinspiel beim TSV Schmiden hat der TSV Blaustein den ersten Schritt zum Klassenerhalt in der Baden-Württemberg-Oberliga der Handballer geschafft. Die drei Wochen Spielpause scheint das Team um Trainer Tim Graf gut genutzt zu haben, um den Frust der Rückrunde abzuschütteln. Jetzt reicht im Rückspiel am Donnerstag in der heimischen Lixsporthalle (18 Uhr) eine knappe Niederlage zum Ligaverbleib.

In Schmiden erwischten die Blausteiner gleich den besseren Start und führten nach einer Viertelstunde schon mit 10:5. Vor allem die starke Abwehr der Gäste machte Schmiden das Leben schwer. Durch diese gestützt kam auch TSV-Torhüter Yannik Ruhland gut ins Spiel und konnte zeigen, dass er bereit ist für eine weitere Saison in der vierten Liga.

Viele Ausfälle schmerzen

Der TSV Blaustein war allerdings ohne Patrick Rapp und Markus Hellmann angereist und hatte somit vor allem im Rückraum kaum Auswechselmöglichkeiten. Auch deshalb war den Blausteiner Jungs der Schreck ins Gesicht geschrieben, als Joshua Hoßfeld in der 17. Minute die rote Karte sah. Der Halblinke hatte bis dahin bereits drei Tore aus dem Rückraum erzielt. Nun musste Jannik Staiger in die Presche springen. Bis zur Halbzeit schaffte es Blaustein aber, einen Vier-Tore-Vorsprung (14:10) zu halten.

Auch der Start in die zweite Hälfte gelang dem TSV Blaustein gut. Doch nach dem 20:13 aber folgte die schwächste Phase der Gäste, es kamen wieder alte Schwächen zum Vorschein: Frühe Würfe und Kreisanspiele gaben Schmiden die Chance, Tor um Tor aufzuholen. In Minute 43 stand ein 21:21 auf der Anzeigetafel und die mitgereisten Fans befürchteten Schlimmes. Die Graf-Truppe riss sich aber zusammen und mobilisierte die letzten Kräfte für eine starke Schlussviertelstunde. In Minute 49 erhielt Schmiden eine rote Karte. Blaustein hielt durch und brachte den 30:27-Erfolg mit nach Hause.

Allerdings ist TSV-Trainer Tim Graf fürs Rückspiel gewarnt: „Der TSV Schmiden hatte sich zu keinem Zeitpunkt im Spiel aufgegeben und kämpfte auch am Schluss noch um jedes Tor“, sagte Graf und folgerte daraus: „Diese Mannschaft gibt nicht auf und wird auch am Donnerstag nochmal alle Reserven aus sich rausholen, um doch noch den Aufstieg zu schaffen. Da gilt es für uns, dagegen zu halten und noch ein letztes Spiel zu gewinnen.“ Dann erst hat der Viertligist Planungssicherheit für die neue Runde.