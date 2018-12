Handball TSG nimmt Hürde in Laupheim

Roland Flad

Wie in der Vorrunde beim 26:21 haben die Handballer der TSG Ehingen auch in der Rückrunde einen Erfolg gegen den HV Rot-Weiß Laupheim II gefeiert. Am Samstag gewannen die Ehinger in der Herrenmahdhalle mit 32:25 (12:10). In der Tabelle der Bezirksliga Bodensee-Donau steht die Mannschaft von Trainer Winfried Biberacher weiter auf Platz sieben, allerdings jetzt wieder mit einem ausgeglichenen Punktekonto (12:12).

Das Auf und Ab bei den Handballern der TSG Ehingen geht munter weiter. Nach der Heimniederlage gegen Bregenz II vor einer Woche zeigten die Schützlinge von Trainer Biberacher, dass sie es auch anders können. Mit einer überzeugenden Vorstellung - ähnlich wie beim Heimsieg gegen Bad Saulgau II - traten die Ehinger am Samstag beim Nachbarschaftsduell in Laupheim auf. „Wir können doch ein Team sein“, freute sich Winfried Biberacher, der die ersten sieben, die auch im Training waren, mal durchspielen ließ. Die erste Halbzeit sei von den Defensivreihen geprägt gewesen, wobei die Gäste nach dem 5:5 nach und nach die Führung übernahmen und über 10:7 und 11:8 mit einer 12:10-Führung in die Kabine gingen. Im ersten Durchgang erzielten vor allem Oskar Bachner und Tim Biberacher ihre meisten Treffer. Bachner traf in den ersten 30 Minuten allein fünf Mal von insgesamt neun Toren, während Tim Biberacher drei von acht Toren beisteuerte; Matthias Kneer war zwei Mal erfolgreich.

Die Ehinger mussten eine kritische Phase überstehen, als Manuel Latinovic (30.) und Marvin Korth (31.) eine Zwei-Minuten-Strafe abbrummen mussten. „Das war eine Durststrecke mit nur vier Mann auf dem Platz, aber wir haben die Ruhe bewahrt“, erläutert Biberacher.

Vor allem in der Abwehr stand seine Mannschaft sicher. Und im Angriff klappte es dieses Mal auch geschmeidiger. Die TSG verbuchte nicht nur weniger Fehlschüsse als sonst. Latinovic, der immerhin auf fünf Tore kam, setzte zudem seine freien Nebenleute gekonnt ein. Er habe die entscheidenden Bälle weitergeleitet, lobte der TSG-Trainer, der „bis auf ein paar Kleinigkeiten“ mit seinen Spielern zufrieden war. „Das war Wiedergutmachung und die richtige Antwort“, sagte er.

Gleichwohl mussten die Gäste am Schluss der Partie einen Gang zurückschalten, da die Kräfte nachließen. Aber zu diesem Zeitpunkt lag Ehingen mit sieben, acht Toren vorne (26:19/50. Minute, 30:22/56. Minute). Jetzt trafen auch Rainer Mall und Simon Klug, der aus Sicht seines Trainers „etwas Pech im Abschluss hatte“.

Am kommenden Samstag, 22. Dezember, gilt es die nächste Hürde in der Bezirksliga Bodensee-Donau zu nehmen, ehe es in die Weihnachtspause geht. Dann kommt Tabellenführer TG Biberach II in die Längenfeldhalle nach Ehingen (20 Uhr).

TSG Ehingen: Bachner (9 Tore), T. Biberacher (8), Latinovic (5), Mall (4), Klug (2), Kneer (2), Dietz (2), Mantz, Korth, Drenovak, Klein, Reichle.