Leitartikel Wolfgang Karczewski zu Frisch Auf Titelträume leben

Göppingen / Wolfgang Karczewski

Vor knapp sechs Monaten stand das Unternehmen Titelverteidigung für die Handballer von Frisch Auf Göppingen auf der Kippe. In der dritten Runde des EHF-Pokals hatten die Grün-Weißen im Heimspiel gegen den norwegischen Klub OIF Arendal nur ein Unentschieden erreicht, weshalb sie das Rückspiel unbedingt gewinnen mussten. Die Profis hielten dem Druck stand. Der Rest ist bekannt. Mit der besten Bilanz aller Final-Four-Teilnehmer zieht Frisch Auf in das Endrundenturnier ein, das an diesem Wochenende in Magdeburg ausgetragen wird. Der Traum vom nächsten Titel lebt.

Ebenso wie in der vergangenen Saison haben die Göppinger nun in der Stadt an der Elbe die Möglichkeit, eine verkorkste Liga-Spielzeit mit dem Sieg im Europapokal zu retten. Eigentlich hatten die Verantwortlichen vor dem Rundenauftakt Platz sechs als Saisonziel festgelegt. Doch daraus wird nichts. Frisch Auf Göppingen gehört – ebenso wie in der vergangenen Runde – mittlerweile zu den grauen Mäusen der Bel Etage des deutschen Handballs.

Unter Trainer Magnus Andersson landete das Team in der Endabrechnung auf Platz zehn. Auch in dieser Spielzeit kommen die Göppinger nicht über einen Mittelfeldplatz hinaus. Daran ändert auch der Trainerwechsel von Andersson zu Rolf Brack Ende September nichts.

Nur auf internationalem Parkett läuft es wieder wie am Schnürchen, die Göppinger stehen erneut im Final Four des EHF-Cups. In diesem Wettbewerb ist Frisch Auf seit 22 Spielen ungeschlagen. Warum die Göppinger im Europapokal so auftrumpfen, ist nur teilweise zu erklären. Sicherlich sind die Gegner, insgesamt betrachtet, schwächer als in der Bundesliga. Allerdings haben sowohl der SC Magdeburg als auch die Füchse Berlin, neben Frisch Auf und St. Raphael die beiden anderen Teilnehmer am Final Four, in dieser EHF-Cup-Saison bereits Niederlagen einstecken müssen.

Dieser Wettbewerb, der unter der Champions League angesiedelt ist, stellt seit Jahren eine deutsche Domäne dar. In der Königsklasse hingegen laufen mittlerweile andere Nationen den Deutschen den Rang ab. In diesem Jahr stehen drei französische und ein mazedonischer Klub im Final Four. Der Slogan „Die beste Liga der Welt“, wie die Bundesliga von den Mar­keting-Abteilungen gern tituliert wird, mag in der Breite noch ­zutreffen, in der Spitze ­jedoch nicht.