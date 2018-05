Handball Tim Kneule: Vorfreude auf Japan-Reise

Tim Kneule: Vorfreude auf Japan-Reise

Erst am 6. Juni in München gegen Norwegen und dann eine Woche später in Japan, Olympia-Schauplatz 2020, gleich zweimal gegen den Gastgeber – auf Tim Kneule wartet im Anschluss an das Finale der Handball-Bundesliga mit dem Göppinger Gastspiel in Flensburg (3. Juni) eine attraktive Verlängerung der kräftezehrenden Saison. „Das wird eine beeindruckende Reise mit einem schönen Ziel werden, ich bin tatsächlich aufgeregt“, gesteht der zweifache Familienvater, der bislang 27 Länderspiele für die Auswahl des Deutschen Handball-Bunds (DHB) aufweisen kann, in denen er 43 Tore erzielte. Damit muss der Familien­urlaub ein klein wenig warten, „das planen wir dann für die Zeit danach“, so der Regisseur von Frisch Auf, der als Rechtshänder immer wieder auch starke Spiele im rechten Rückraum abliefert. „Jetzt hoffe ich nur, dass ich mich nicht noch verletze“, sagt Kneule mit Blick auf die letzten Ligaspiele der laufenden Runde. Schließlich musste der 31-Jährige erst Anfang April nach seiner Nachnominierung für die beiden Spiele gegen Serbien wegen eines Muskelfaserrisses kurzfristig passen. haz