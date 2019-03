Göppingen / Frank Höhmann

Die Theorie klingt simpel: den Oldenburger Lauf mit zuletzt fünf ungeschlagenen Spielen in Folge stoppen und die eigene Auswärtsserie auf 14:4 Zähler ausbauen. Die Praxis wird den Frisch-Auf-Frauen jedoch einiges abverlangen, wenn sie am Sonntag um 16.30 Uhr beim VfL Oldenburg antreten, der Mannschaft der Stunde nach den beiden Topteams SG BBM Bietigheim und Thüringer HC.

Das Team von Trainer Niels Bötel, gegen das den Göppingerinnen mit 29:25 der letzte Heimsieg gelang, sammelte zuletzt 9:1 Punkte und ließ die Liga mit dem unerwartet deutlichen 27:20-Auswärtssieg beim Derby in Buxtehude aufhorchen.

Bei Göppingens Trainer und Geschäftsführer Aleksandar Knezevic sind die Sorgenfalten nicht kleiner geworden, denn die reaktivierte Torhüterin Alexandra Meisl, die beim jüngsten 30:22 in Halle glänzte, steht nicht zur Verfügung. „Ich hoffe, dass entweder Edit Lengyel oder Branka Zec wieder fit wird. Andernfalls müssen wir improvisieren oder jemanden aus dem Hut zaubern“, hat Knezevic seinen Humor nicht verloren. Immerhin: Annika Blanke, die wegen Windpocken zuletzt das Bett hüten musste, könnte in den Kader zurückkehren.

Beim Auswärtsspiel in Halle waren die Göppingerinnen in der Favoritenrolle. „Damit sind wir trotz der Ausfälle gut zurechtgekommen und haben am Ende souverän gewonnen“, meinte Anja Brugger. Diesmal stehen die Chancen 50:50 und es wird ein Stück weit auch auf die Tagesform ankommen. Um sich bestmöglich vorbereiten zu können, erfolgt die Anreise bereits einen Tag vor dem Spiel.

Die Göppingerinnen werden auch in Oldenburg nichts unversucht verlassen, die eigene Auswärtsbilanz weiter aufzustocken, um den sechsten Platz aus der Vorsaison zu wiederholen. „Vielleicht geht noch mehr. Träumen darf man doch. Das Mittelfeld liegt eng beisammen. Wir sind immer noch im Rennen“, sagt Ana Petrinja. Bislang haben die Grün-Weißen nur beim Meister Thüringer HC verloren. „Das darf gerne noch eine Weile so bleiben“, ergänzt Knezevic und hofft auf eine abermalige Energieleistung seines Teams, bei dem es noch mehr auf eine starke Abwehrleistung ankommt als beim Auswärtssieg beim Aufsteiger Halle-Neustadt. Frank Höhmann