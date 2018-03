Handball-Landesliga Springhetti für Kuchen-Gingen ungenießbar

Feldkirch / Steven Franzisi

Bereits zu Beginn entwickelte sich ein offenes Spiel, in dem sich keine Mannschaft abzusetzen vermochte. Kutluana eröffnete für die Gastgeber, Däumling glich umgehend aus. Nach dem 3:3 durch Lächler setzte sich Feldkirch durch Springhetti und Kutluana auf 5:3 ab. Nachdem der Rückstand auf drei Tore angewachsen war, ordnete SG-Trainer Riethmüller eine Abwehrumstellung an. Die Maßnahme trug schnell Früchte, Däumling verkürzte auf 9:8 (13.), Becker glich zum 11:11 aus (20.). Nach weiteren Treffern von Däumling und Ambrosch lag KuGi plötzlich 14:11 vorn (26.), verpasste es aber in dieser Phase durch Fehler im Aufbauspiel, den Vorsprung auszubauen. So kamen die Gastgeber, angeführt vom 14-fachen Torschützen Springhetti, zur Halbzeit auf 14:15 heran. Direkt nach Wiederbeginn glich Springhetti aus. Feldkirch hatte sich besser auf die Abwehrformation der SG eingestellt und zog wieder auf drei Tore davon. Im Gegensatz zur ersten Hälfte tat sich die SG schwerer, wieder Zugriff auf die Partie zu finden. Besonders in der Abwehr kamen die Gäste oft einen Schritt zu spät. Nachdem Ambrosch auf 21:19 verkürzt hatte, zog Feldkirch auf 24:20 und 25:21 davon (48.). Auch die Einwechslung des angeschlagenen Moritz Mayer brachte die SG Kuchen-Gingen nicht mehr in Schlagdistanz. In der entscheidenden Phase zeigte immer wieder Springhetti seine Klasse und übernahm Verantwortung für die Gastgeber. Mit entscheidend war eine doppelte Überzahl für die SG in der 52. Minute, in der sie nur ein Tor warf, aber zwei kassierte. Nach Ambroschs Siebenmetertreffer zum 29:27 in der 58. Minute keimte noch einmal etwas Hoffnung auf einen Punktgewinn auf, die Springhetti, der seine Leistung mit den Treffern 13 und 14 krönte, jäh zerstörte. Durch die vierte Niederlage in Folge rutscht die SG auf den zehnten Tabellenrang ab, den zuvor Feldkirch innehatte. Am kommenden Wochenende droht Kuchen-Gingen gegen Tabellenführer HC Hohen­ems die nächste Pleite.

SG Kuchen-Gingen: Kautzmann, Seyfang; Schäffner (1), Lächler (2), Dollinger, Paluszkiewicz, Brentrup, Ambrosch (7/3), Zasada (1), Mayer (2), Becker (5), Mann, Däumling (9/1), Priester.

Zeitstrafen: Feldkirch 7/KuGi 4. Siebenmeter: Feldkirch 2/2, KuGi 7/4.