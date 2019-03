Frauenhandball Spitzenreiter siegt sich dem Gipfeltreffen entgegen

Bad Wildungen / bz

Beim Comeback von Nationalspielerin Kim Naidcinavicius feierte die SG BBM Bietigheim mit dem 23:18 bei den Bad Wildungen Vipers ihren 16. Sieg im 16. Saisonspiel und behauptete die Tabellenführung vor dem Thüringer HC (30:2 Punkte). Das Gipfeltreffen um die Meisterschaft zwischen dem Titelverteidiger und dem Spitzenreiter aus Bietigheim am 6. April rückt immer näher. Gut, dass sich Naidzinavicius jetzt zurückgemeldet hat, Spielpraxis sammelte und dabei einen Treffer erzielte.

Die Bietigheimerinnen benötigten in Bad Wildungen eine Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit, um am Ende mit fünf Toren Differenz zu gewinnen. Stark agierte dabei vor allem die Abwehr, die nur noch sieben Gegentreffer zuließ. Die Tore der Gäste verteilten sich auf alle eingesetzten Feldspielerinnen, zudem traf Valentyna Salamakha ins Tor der Vipers und markierte damit den 12:11-Halbzeitstand für ihr Team.

Nach der Führung der Gastgeberinnen erzielte Angela Malestein nach knapp vier Minuten mit dem ersten Treffer des Tabellenführers den 1:1-Ausgleich, dem Karolina Kudlacz-Gloc die erste Führung folgen ließ. Die Vipers zeigten sich über die komplette Spielzeit giftig, machten es den Bietigheimerinnen weiter schwer und gingen nach zehn Minuten mit 5:3 in Front. Nach dem 7:4 für Bad Wildungen sah sich SG-Trainer Martin Albertsen gezwungen, seine erste Auszeit zu nehmen. Er brachte Naidzinavicius ins Spiel, die dann auch den sechsten Treffer folgen ließ. Anna Loerper glich per Siebenmeter zum 8:8 aus. Bietigheim hatte dennoch weiterhin Schwierigkeiten, den Kampf anzunehmen.

Zwölf Minuten ohne Gegentor

Anna Loerper war es, die im zweiten Durchgang per erfolgreichem Siebenmeter das erste Tor erzielte. Es folgte ein vier Tore-Lauf des Spitzenreiters zum 17:11, der nun auch sicherer in der Defensive stand. Bad Wildungen kam erst in der 42. Minute zum ersten Treffer im zweiten Durchgang. In dieser Phase schien es, als hätte der Favorit das Spiel unter Kontrolle. Zu allem Überfluss kassierte aber Fie Woller für eine Abwehraktion eine strittige Rote Karte. Zehn Minuten vor dem Ende lautete der Spielstand 19:14 für die SG BBM, die routiniert ihre Führung verwaltete. „Ich bin glücklich über die zwei Punkte. Es war am Anfang schwierig für meine Mannschaft, in Gang zu kommen. Danach standen wir besser in der Abwehr und dadurch haben wir das Spiel letztlich gewonnen“, meinte Albertsen.