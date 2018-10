Handball Souveräner Sieg der SG BBM Frauen

Mainz / bz

Die Frauen der SG BBM Bietigheim wurden beim 1. FSV Mainz ihrer Favoritenrolle gerecht. Mit einem 41:18-Sieg zog das Team ins Achtelfinale des DHB-Pokals ein.

SG-BBM-Trainer Martin Albertsen war zufrieden mit dem Auftritt seines Teams: „Wir haben etwas Anlauf gebraucht, um ins Spiel zu kommen. Dann aber haben wir das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Wir standen gut in der Defensive und haben die Gegenstöße zum Erfolg gebracht. Mainz hat tapfer gekämpft. Als Vorbereitung auf das bevorstehende Champions League-Spiel in Kristiansand war das sehr gut.“

Die heimstarken „Meenzer Dynamites“, Tabellenvierter der 2. Bundesliga, begannen in der Gustav-Stresemann-Halle engagiert. Doch der deutsche Vizemeister verteidigte bei seinem ersten Auftritt im DHB-Pokal wie in den letzten Bundesligapartien souverän, ließ nur wenige Lücken im Defensivverbund zu und netzte vorne ein ums andere Mal ein. In der 10. Spielminute lag der Erstligist beim Stand von 11:6 mit fünf Toren vorne und baute ab dann den Vorsprung Tor um Tor aus.

Das Team von Mainz-Trainer Thomas Zeitz wehrte sich tapfer, doch hatte in den letzten zehn Minuten der ersten Halbzeit dem Angriffsdruck der Bietigheimerinnen wenig entgegenzusetzen. Mit 22:9 ging es in die Halbzeit.

Alle dürfen mal ran

Im zweiten Durchgang machte der deutsche Vizemeister dort weiter, wo er aufgehört hatte. Nach 47 Minuten betrug die Führung der SGBBM Frauen erstmals 20 Tore. Auf Bietigheimer Seite bekamen nun alle Spielerinnen Einsatzzeiten. 41:18 lautete der verdiente Endstand. Bei Bietigheim überzeugten Geburtstagskind Antje Lauenroth und Angela Malestein mit jeweils neun Treffern aus einer starken Teamleistung heraus. Cheftrainer Martin Albertsen schonte die Schwedin Daniela Gustin nach ihrer Länderspielreise.

Die dritte Pokalrunde wird am 3./4. November ausgetragen. Das Olymp-Final-Four findet am 19. und 20. Mai nächsten Jahres in der Stuttgarter Porsche Arena statt. Für die Bietigheimerinnen liegt jetzt der Fokus auf der Champions League-Partie in Kristiansand am Samstag. Anpfiff gegen den norwegischen Meister ist um 18.15 Uhr.

Tore: Malestein 9, Lauenroth 9, Ivancock 5, Naidzinavicius 5, van der Heijden 5, Loerper 2, Woller 2, Braun 2, Visser 1, Schulze 1.

Info Das DHB-Pokalspiel der zweiten Frauenmannschaft gegen die TuS Metzingen, das am Samstag stattgefunden hätte, muss vonseiten der SG BBM verletzungsbedingt abgesagt werden.