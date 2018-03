Handball Söflinger Handballer bezahlen für ihre Fans

Ulm / swp

Die Söflinger Viertliga-Handballer sind auf Wiedergutmachungstour. Nach der 20:28-Niederlage beim Schlusslicht Deizisau und der folgenden Heimpleite gegen Plochingen (29:33) übernimmt die Mannschaft die Kosten für die Busfahrt und den Eintritt für alle Fans zum heutigen Spiel bei der SG Haslach/Herrenberg/Kuppingen. Die Gastgeber sind Vierter der Baden-Württemberg-Oberliga, wobei sie das vor allem ihrer Auswärtsstärke mit neun Siegen und drei Niederlagen verdanken. Eine dieser drei Pleiten kassierte „H2Ku“ übrigens in Söflingen, als Kevin Kraft mit der Sirene zum Sieg traf. Diesen Erfolg will die TSG heute wiederholen.

Nach dem bitteren 24:28 gegen Steißlingen ist TSG-Ligakonkurrent TSV Blaustein heute (20 Uhr/Lixsporthalle) gegen den Tabellennachbarn TV Remshalden fast schon zum Siegen verdammt. „Prinzipiell ist es egal, wer zu Gast ist. Wir müssen alles in die Waagschale werfen und möglichst zwei Punkte in Blaustein behalten“, stellte Trainer Tim Graf klar. Im engen Kampf um den Klassenerhalt ist sowohl für Blaustein als auch für Söflingen noch alles drin – allerdings muss dafür gepunktet werden. Graf sagte dazu: „Wir haben es selbst in der Hand und müssen das auf dem Spielfeld zeigen.“