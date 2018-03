Frauenhandball Sieg mit Minimal-Aufwand

Göppingen / Regine Fezer

Beide Teams boten kein hohes Württembergliga-Niveau, sowohl Göppingen als auch die Gäste lieferten bestenfalls ein gefälliges Trainingsspiel. Es fehlte, vor allem auf Göppinger Seite, das nötige Engagement. Besonders die Abwehr, ansonsten Garant für erfolgreiche Spiele, offenbarte eklatante Schwächen.

So kamen die Gäste vor allem in den ersten 15 Minuten von sämtlichen Positionen völlig frei zum Abschluss. Immerhin klappte bei Frisch Auf in dieser Phase die zweite Welle, so stand es nach neun Minuten 6:6. Beim 9:8 (14.) hatten die Göppinger Trainer genug von der Performance ihrer Damen und baten zur Besprechung. Die Auszeit zeigte auch Wirkung. Die Abwehr stabilisierte sich und den Gästen gelang 13 Minuten lang kein Treffer. Da Frisch Auf aber zu viele Chancen ausließ, reichte es zur Pause nur zum 14:10-Vorsprung.

Die wenigen Zuschauer hofften auf eine Besserung im zweiten Durchgang. Doch dieses Mal schafften es die Trainer nicht, die Lethargie aus der Mannschaft zu vertreiben. In den ersten zehn Minuten spielte Frisch Auf die Aktionen im Angriff noch konsequent bis zur freien Mitspielerin, vergab aber beste Chancen kläglich. Dadurch blieben die Gäste im Spiel und verkürzten bis zur 45. Minute auf 20:19.

Plötzlich ging ein Ruck durch das Göppinger Team. Die Abwehr agierte als Verband und der Angriff erhöhte das Tempo. Binnen fünf Minuten baute Frisch Auf den Vorsprung auf 25:19 aus und verwaltete ihn in der Schlussphase bis zum 28:24-Endstand. Alle Göppingerinnen trugen sich in die Torschützenliste ein, doch um am Sonntag bei der abstiegsbedrohten SG Hofen/Hüttlingen zu bestehen, bedarf es einer enormen Steigerung.