Handball Sieg in fremder Halle

Göppingen / Frank Höhmann

Es wurde die Krönung einer starken Saison, auch wenn es nicht ganz für Europa gereicht hat: Nach dem 34:28-Erfolg in Blomberg verbesserten sich die Frisch-Auf-Frauen in der Tabelle noch auf den sechsten Platz. Das Team von Trainer Aleksandar Knezevic war vor 900 Zuschauern in der ausverkauften Sporthalle sehr motiviert und wollte den Sieg unbedingt. Dabei konnte der Göppinger Coach nicht auf Petra Adamkova zurückgreifen, die sich im Training verletzt hatte. Nach elf Minuten fiel auch die zweite Kreisläuferin Lina Krhlikar verletzt aus. Die Frisch-Auf-Frauen zeigten sich unbeeindruckt und lagen beim 13:8 erstmals fünf Tore vorne (23.). Zur Pause betrug der Göppinger Vorsprung drei Tore (17:14). In Hälfte zwei zogen die Grün-Weißen auf 22:16 weg. Zwar konnte Blomberg kam auf drei Treffer heran, doch die Frisch-Auf-Frauen ließsen sich die Punkte nicht mehr nehmen und gewannen 34:28.