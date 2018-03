Handball-Landesliga Serie gegen Kellerkinder soll halten

Geislingen / Frank Schäffner

Brenz steht mit 10:30 Punkten auf dem drittletzten Platz vor dem punktgleichen TSV Bartenbach. Mit einem Heimsieg würde der TVB den TSB Ravensburg überholen. In Heimspielen sind die Brenzer nicht zu unterschätzen. Am vorletzten Spieltag besiegten sie BW Feldkirch. Bei der Niederlage bei Tabellenführer Hohen­ems am vergangenen Wochenende hielt der TV in der Anfangsphase mit, da Torwart-Routinier Adi Konkel viele Würfe abwehrte. Ihn müssen die Altenstädter Angreifer überwinden, wollen sie in der Sontheimer Hermann-Eberhardt-Halle einen weiteren Sieg einfahren.

Das Hinspiel in der Michelberg­halle hat der TVA mühsam gewonnen, damals fehlten die Brenzer Haupttorschützen aus dem gewonnenen Spiel gegen Feldkirch: Michel Pflanz und Armin Schweigardt waren im Hinspiel gar nicht dabei. Auf sie muss sich der Altenstädter Abwehrblock einstellen, was in den vergangenen Spielen gegen schwächere Gegner meist gut gelang. Zumindest so gut, dass der TVA keine Punkte verlor. Das soll auch morgen so sein, damit Altenstadt an Tabellenführer Hohenems dranbleibt, der drei Zähler mehr hat. Wichtiger ist es, den Abstand von vier Punkten auf die Verfolger zu wahren. Der Weg nach Sontheim ist mit 44 Kilometern kurz genug, damit viele Altenstädter Fans ihr Team auf dem Weg zum nächsten Auswärtssieg unterstützen können.