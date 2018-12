Handball Bezirksliga Schlager gegen Spitzenreiter

Roland Flad

Auf die Handballer der TSG Ehingen kommt vor Weihnachten nicht nur ein Schmankerl zu. Auf die Mannschaft von Trainer Winfried Biberacher wartet zudem eine echte sportliche Herausforderung, wenn am morgigen Samstag der Spitzenreiter der Bezirksliga Bodensee/Donau, die TG Biberach II, in der Längenfeldhalle zum Rückspiel aufkreuzt. Das Nachbarschaftsduell wird um 20 Uhr angepfiffen.

Schon in der Vorrunde haben die Ehinger in Biberach den Kürzeren gezogen; sie unterlagen am 2. Spieltag mit 20:31. Da hatten die zwölf Treffer von Manuel Latinovic nicht ganz ausgereicht. Nur allzu verständlich, dass sich der Gastgeber morgen für diese Niederlage revanchieren möchte. Darüber hinaus geht es aber darum, vor eigenem Publikum mal wieder gepflegten und erfolgreichen Handballsport zu bieten. Dass es die Ehinger können, haben sie schon bewiesen. Zuletzt waren sie auswärts in Laupheim bei der „Zweiten“ der Rot-Weißen mit einer überzeugenden 32:25-Vorstellung unterwegs. Daran wollen die Ehinger anknüpfen; gegen den Tabellenführer ein schwieriges Vorhaben allemal.

Erst zwei Mal verloren

Denn die Gäste aus Biberach haben erst zwei Niederlagen hinnehmen müssen. Der Primus verlor in Bad Saulgau (28:37) und bei Ulm&Wiblingen (19:32). Der Nachbar will sich vor den Festtagen nicht noch die dritte Niederlage einhandeln. Die TG Biberach II ist durchgehend gut besetzt und verfügt gleich über mehrere gefährliche Schützen wie Costel Daniel Manea, Thomas Jahn, Manuel Kruse, Florian Kärcher und Timo Jans. Diese gilt es in den Griff zu bekommen.

Das Spiel in Biberach sei kein Maßstab, sagt TSG-Trainer Biberacher. „Ich hoffe, dass wir wieder als Team auftreten und die Disziplin von Laupheim zeigen können“, betont er. Dies gilt für die Abwehrarbeit wie auch für den Aufbau und den Torabschluss.

Der Trainer der Ehinger besitzt gegenüber den vergangenen Spielen keine personellen Alternativen. Zum TSG-Kader gehören wie in Laupheim Simon Klug, Manuel Latinovic, Rainer Mall, Matthias Kneer, Nico Dietz, Oskar Bachner, Tim Biberacher, Steffen Mantz, Marvin Korth, Philipp Drenovak und im Tor stehen Johannes Reichle und Tristan Klein.

Am letzten Spieltag vor dem Jahreswechsel finden morgen drei weitere Begegnungen statt. Dabei trifft die HSG Friedrichshafen/Fischbach auf den HcB Lauterach. Der SC Lehr hat den HV RW Laupheim II zu Gast und der HC Lustenau bekommt es in einem Verfolgerduell mit Langenau/Elchingen II zu tun.

Info Anpfiff in der Längenfeldhalle ist am Samstag um 20 Uhr.