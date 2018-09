Handball SC Vöhringen vor Landesliga-Start mit Probleme

Vöhringen/Söflingen / Henri Gallbronner/Sebastian Schmid

Obwohl bei den Handballern des SC Vöhringen sechs Spieler zur Mannschaft gestoßen sind, plagen den neuen Trainer Gunther Kotschmar zum Landesliga-Auftakt Personalsorgen. Mit Jean-Luc und Kenneth Jäger sowie Jannis Grasser wechselten gleich drei Akteure von der zweiten Mannschaft des Nachbarn TSV Blaustein. Daneben stoßen mit Rückkehrer André Bluhm und Erik Engelhard aus der eigenen Reserve zwei alte Bekannte zum Team. Außerdem kam Stefan Beljic von der TG Biberach.

Was auf den ersten Blick nach einem üppigen Kader aussieht, relativiert sich schnell. Die erste Phase der Vorbereitung verlief noch gut, dann sind einige Spieler in den Urlaub gefahren. „Wir hatten zwar als Trainerteam angesprochen, dass wir das nicht wollen“, erzählt Kotschmar, der vom TV Immenstadt kam: „Aber als wir unseren Dienst angetreten haben, waren diese Urlaube schon gebucht.“ Deshalb müssen manche Spieler nun kurzfristig integriert werden.

Dazu kommt reichlich Verletzungspech: Die Leistungsträger André Möller, George Stanciu, Valentin Istoc, Alexander Henze und Kevin Jähn stehen für das Auftaktspiel am Samstag im Sportpark nicht zur Verfügung. „Bei André Bluhm und Lukas Koßbiehl ist der Einsatz noch offen“, sagt Kotschmar: „Wir versuchen quasi, sie aus dem Krankenlager aufs Spielfeld zu holen.“

Trotz allem weiß er, wo er mit dem SC hin möchte: „Wir wollen in Vöhringen einen attraktiven Handball spielen lassen“, sagt er. Dazu gehören für ihn: „Gute Organisation, ein guter Zug und ein gewisses Tempo in der Truppe.“ Ein konkretes Saisonziel will der neue Coach nicht formulieren: „Ich bin ja auch noch Liga-Neuling.“ Als Orientierung zieht er die Vorsaison heran. „Da war man ja bis zur Hälfte der Rückrunde noch unter den besten Vier“, so Kotschmar.

Kern seit der Jugend zusammen

Eine noch bessere Rückrunde hat die zweite Mannschaft der TSG Söflingen hingelegt – allerdings eine Klasse tiefer. Das Team von Trainer Philipp Eberhardt, der für die Söflinger BWOL-Truppe als Kreis aufläuft, verlor in der zweiten Saisonhälfte keine einzige Partie und stieg am Ende als Bezirksliga-Meister souverän auf. Das war eigentlich gar nicht das Ziel der Truppe, die im Kern seit der C-Jugend zusammen spielt – und bereits zu Jugendzeiten von Eberhardt trainiert wurde. „Wir wollten nur besser sein, als das Jahr zuvor. Aber irgendwann haben wir gemerkt, dass die Liga dieses Mal nicht so stark besetzt ist“, berichtet der 32-Jährige.

Dass es am Ende zum dritten Aufstieg in fünf Jahren reichte, bringt auch einige Probleme mit sich. So muss der Familienvater neben dem Aufwand als aktiver Spieler nun auch weiterhin ehrenamtlich bei der Zweiten an der Seitenlinie stehen, weil nach dem Aufstieg potenzielle Nachfolge-Kandidaten übertriebene Gehaltsvorstellungen äußerten. Eigentlich hatte Eberhardt vorgehabt, nur noch als Spieler der ersten Mannschaft aktiv zu sein.

Immerhin sind die Spielpläne beider Teams so koordiniert, dass er nur in zwei Landesliga-Partien von seinem Co-Trainer Roland Linse vertreten werden muss. Das Ziel nach dem überraschenden Aufstieg liegt für Eberhardt auf der Hand. „Wir suchen drei Teams, die am Ende weniger Punkte als wir haben.“Das soll mit der Meistermannschaft gelingen, die lediglich von Simon Pointinger (kam aus Gerhausen) und Marvin Kruzinski, aus der A-Jugend der MTG Wangen, verstärkt wurde. Die Eingespieltheit, die bereits vergangenen Saison der Schlüssel zum Aufstieg war, könnte auch in dieser Runde eine Rolle spielen. Schließlich spielen die meisten Akteure seit der Jugend zusammen.