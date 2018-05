Frisch Auf Saisonbilanz macht Appetit

Göppingen / Harald Betz

Die Frisch-Auf-Frauen haben mit Platz sechs eine erfolgreiche Bundesligarunde hinter sich. An einer weiter schlagkräftigen Truppe wird gefeilt.

Aleksandar Knezevic sieht nach einem kurzen Rückblick nicht ohne Stolz als Geschäftsführer und Trainer einer Bundesligamannschaft auch gleich die nächsten Aufgaben anstehen: Aufbauend auf den sechsten Platz seiner Frisch-Auf-Frauen will der ehemalige Handballprofi die Göppingerinnen auch für die kommende Saison gut aufstellen.

„Mit diesem sechsten Platz bin ich mehr als zufrieden, das war über die gesamte Saison hinweg eine überragende Leistung und das beste Ergebnis in der Geschichte der Frisch-Auf-Frauen“, weiß der 49-Jährige, „zugleich war es interessant, unsere positive Entwicklung in den Bereichen Teamgeist, Technik und Taktik zu sehen.“ Vor allem die starken Defensivleistungen und die Stabilität über die Runde hinweg begeisterten Knezevic, der sowohl als Trainer wie als Geschäftsführer seine Mission fortsetzen, zuvor aber noch „ein paar Details“ mit dem Aufsichtsrat der Frisch-Auf-Frauen klären will. Der Erfolgsmann in Personalunion kann auf so viele Punkte (33:19) wie noch nie verweisen und sieht sein Team aufgrund der minimalen Abstände nah dran an den Plätzen drei und vier.

Um in der kommenden Saison, die Vorbereitung beginnt am 9. Juli, wieder erfolgreich mitspielen zu können, müssen die vier Abgänge Zimmerman, Struijs, Sviridenko und Weigelt kompensiert werden. Im Tor meldete Knezevic am Montag Vollzug: Branka Zec, bis 2016 zehn Jahre lang Rückhalt der slowenischen Nationalmannschaft, kommt vom Ligakonkurrenten Bayer 04 Leverkusen, wo die 31-Jährige im Schatten von Katja Kramarczyk stand. „Mit Zec können wir den Abgang von Kristy Zimmerman auffangen. Unser Neuzugang bringt viel Qualität und Routine mit“, freut sich der Trainer auf die Slowenin, die seit 2013 in Deutschland spielt, zunächst in Koblenz/Weibern zwischen den Pfosten gestanden hatte und sich aktuell wieder über eine Einladung zur Nationalmannschaft freuen durfte. Zec hat unterm Hohenstaufen einen Einjahresvertrag unterzeichnet. Bereits verpflichtet haben die Grün-Weißen Annika Blanke vom TV Nellingen. „Wir suchen jetzt noch zwei neue Gesichter, eine Linkshänderin und eine Allrounderin“, verrät Aleksandar Knezevic, dann hätte er seinen 14-köpfigen Kader komplett, „es muss wie immer finanziell und sportlich passen.“

Dabei verweist er als Geschäftsführer gleich noch auf eine zweite Erfolgsstory: „Wir können eine Steigerung des Zuschauerschnitts um knapp 300 vermelden, rund 1200 Besucher kamen regelmäßig zu unseren Heimspielen.“ Ob der sportliche Erfolg oder die neue Anspielzeit am Samstagabend den größeren Ausschlag für diese Entwicklung gab, ist nicht ermittelt. Was Knezevic aber sicher weiß: „Wie jeder wollen auch wir nächstes Jahr noch besser werden, aber erst einmal muss sich die neuformierte Mannschaft wieder finden.“