Bundesliga Rumpftruppe mit Derbysieg

Stuttgart / Harald Betz

Die Derby-Verhältnisse sind aus Göppinger Sicht wieder zurecht gerückt: Gestern Abend sicherten sich die Frisch-Auf-Handballer trotz größter Personalsorgen beim in allen Belangen enttäuschenden TVB 1898 Stuttgart einen verdienten und am Ende deutlichen 30:23 (14:12)-Sieg. Vor 5930 Zuschauern in der Porsche- Arena gelang damit die angestrebte Revanche, nachdem die Bittenfelder um Manuel Späth und „Mimi“ Kraus das Hinspiel unterm Hohenstaufen mit 23:21 für sich entschieden hatten.

„Unsere Fans haben gesagt, dass wir nach den Niederlagen am vergangenen Wochenende beim Final Four im EHF-Cup mit einem Derbysieg alles wieder gut machen können“, verriet Frisch-Auf-Kreisläufer Kresimir Kozina nach dem Erfolg mit einem Grinsen, während der Göppinger Anhang feierte. Mit nur noch neun Feldspielern, darunter der angeschlagene Adrian Pfahl und der aufgerückte Tobias Gehrke, setzten die Mannen von Trainer Rolf Brack den Matchplan um, nachdem bereits in der zweiten Minute Sebastian Heymann mit Verdacht auf Gehirnerschütterung auch noch ausgefallen war – Michael Kraus hatte den Frisch-Auf-Youngster im Gesicht getroffen. Gar nicht erst auf dem Spielbericht standen die Akteure Bagersted, Fontaine, Halén, Schöngarth und Sesum.

Die Rumpftruppe zelebrierte über 60 Minuten äußerst effektiven Ökonomie-Handball und warf eine Riesenportion Willenskraft in die Waagschale. Das ergab eine gallige 3:2:1-Abwehr, die den Stuttgartern überhaupt nicht schmeckte, und sorgte von Beginn an für eine Führung in fremder Halle, obwohl in der Vorwärtsbewegung bei weitem nicht alles klappte. In der insgesamt zähen Partie blieb es bis zum 7:7 in der 18. Minute beim stetigen TVB-Ausgleich, ehe sich die Göppinger bis auf vier Tore beim 14:10 (27.) absetzen konnten, weil Frisch Auf das Tempo diktieren durfte. Mit einem 14:12-Vorsprung wurden schließlich die Seiten gewechselt.

Im zweiten Durchgang übernahmen vor allem Tim Kneule und Allan Damgaard Verantwortung und steuerten die Grün-Weißen zum Auswärtssieg, der nur in der 45. Minute beim 19:20-Anschlusstreffer von Michael Kraus in Gefahr zu geraten schien. Doch eine Auszeit ließ die Brack-Schützlinge durchschnaufen, die danach mit scheinbar leichter Hand und dank weiterer Paraden von Torhüter Primoz Prost noch zum überraschend deutlichen 30:23- Erfolg in der Landeshauptstadt kamen.

Trainer Rolf Brack hatte anschließend allen Grund zum Strahlen. „Ich muss meiner Mannschaft ein Riesenkompliment machen, wir haben uns am oberen Limit bewegt. Unglaublich war die kämpferische und aggressive Abwehrleistung“, lobte der Frisch-Auf-Coach, „die Höhe des Sieges war nicht zu erwarten.“

TVB Stuttgart: Maier, Lehmann (ein Strafwurf); Schimmelbauer, Salger, Weiß, Schagen (2), Schweikardt (3), Späth (1), Kraus (4/1), M’Bengue (1), Markotic (3), Burmeister, Baumgarten (6), Röthlisberger, Kretschmer, Orlowski (3).

FA Göppingen: Rebmann (n.e.), Prost; Gehrke, Kneule (7), Ritterbach (3), Damgaard (4), Heymann, Schiller (7/4), Pfahl (2), Rentschler (2), Nägele (1), Kozina (4/2).

SR: Maier/Kilp.

Zeitstrafen: 6:8 Minuten.

Zuschauer: 5930.

Info Frisch Auf spielt bereits wieder am Sonntag um 12.30 Uhr in der EWS-Arena gegen GWD Minden.