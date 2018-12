Kommentar Sebastian Schmid zum vorläufigen Kader für die Handball-WM Prokop hat dazugelernt

Ulm / seb

Den einfachen Teil hat Christian Prokop schon einmal hinter sich gebracht, der schwere liegt allerdings noch vor ihm. Bis zum 10. Januar muss der Handball-Bundestrainer aus seinem gestern benannten 28-köpfigen Kader die 16 Spieler auswählen, die Deutschland im Januar bei der WM im eigenen Land und Dänemark vertreten werden und mindestens ins Halbfinale werfen sollen. Bei der Nominierung ließ Prokop durchklingen, dass die meisten Spieler des erweiterten Aufgebots bereits wissen, wie es um ihre WM-Chancen steht.

Das deutet darauf hin, dass der 39-Jährige zumindest in diesem Punkt aus seinem Fehler vor der vergangenen Europameisterschaft in Kroatien gelernt hat. Damals unterschätzte der Bundestrainer-Neuling die Wucht seiner Personal-Entscheidung, als er erst kurz vor Turnierbeginn völlig überraschend Finn Lemke aussortierte. Die Öffentlichkeit reagierte darauf mit Unverständnis, die Nationalspieler waren durch die Ausbootung ihres Abwehrchefs verunsichert und Prokop hatte bereits vor dem ersten Anpfiff eine Diskussion am Hals, die erst endete, als er nach zwei Spielen Lemke nachnominierte. Doch damit hatte er unnötig Unruhe reingebracht – und bekam diese das ganze Turnier über nicht mehr in den Griff. Der enttäuschende neunte Platz hätte in fast den Job gekostet.

Nun ist der Druck vor dem Turnier im eigenen Land ungleich größer. Bei seinem zweiten großen Turnier hat Prokop deshalb nicht nur beim vorläufigen Kader auf größere Überraschungen verzichtet, sondern wird auch bei seinem endgültigen Aufgebot auf Nummer sicher gehen.