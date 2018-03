Polizei-EM Polizei-Team ungeschlagen ins Halbfinale

Heiningen / haz

Die deutschen Polizei-Handballerinnen bestreiten bei der Europameisterschaft im eigenen Land am Samstag um 19 Uhr in der Heininger Voralbhalle ihr Halbfinale gegen Norwegen, davor (16 Uhr) spielen Frankreich und Österreich ebenfalls um den Einzug ins Endspiel am Sonntag (16 Uhr, Spiel um Platz drei um 12 Uhr) in der Göppinger EWS-Arena.

Für das deutsche Team gab es gestern im letzten Gruppenspiel einen 34:18-Erfolg über Ungarn, was 6:0 Punkte und Platz eins bedeutete. Spielführerin Verena Breidert steuerte sechs Treffer zum dritten Sieg in drei Tagen bei. Frankreich erreichte mit einem 29:12 über die Schweiz Rang zwei in Gruppe A (vier Zähler). In Gruppe B hatte am Vortag Norwegen gegen Österreich 23:27 verloren, gestern schlug Norwegen die Niederlande mit 30:13, Österreich besiegte Dänemark in einem engen Duell mit 26:24, was Platz eins für den Nachbarn mit sechs Punkten vor Norwegen (vier Punkte) sicherte. Am Samstag um 10 und 13 Uhr treffen in der Heininger Voralbhalle die Schweiz und Niederlande (um Platz sieben) sowie Ungarn und Dänemark (um Platz fünf) aufeinander.

Der Finaltag ist eingebettet in einen „Tag der Polizei“ rund um die Göppinger EWS-Arena. haz