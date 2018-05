Handball Pokal-Aus für Frisch Auf im Halbfinale

Göppingen / Wolfgang Karczewski

Die Erfolgsserie im EHF-Pokal der Handballer von Frisch Auf Göppingen ist gerissen. Nachdem die Mannschaft in diesem Wettbewerb 22 Spiele hintereinander nicht verloren hatte, gab es ausgerechnet im Halbfinale gegen Bundesliga-Konkurrent Füchse Berlin am Samstag eine 24:27 (13:13)-Niederlage. Damit spielen die Grün-Weißen am Sonntag um 12.45 Uhr beim Endrundenturnier in Magdeburg im Spiel um Platz drei gegen Gastgeber SC Magdeburg. Die Ostdeutschen verloren das erste Semifinale mit 27:28 (13:13) gegen den französischen Klub St. Raphael. Frisch Auf führte in der ersten Hälfte gegen die Füchse zwei Mal mit drei Toren Vorsprung (13:10/18., 13:10/27.), verspielte seinen Vorsprung jedoch bis zur Pause in Unterzahl spielend und ging mit 13:13 in die Kabinen. Im zweiten Durchgang mehrten sich auf Göppinger Seite die technischen Fehler, dennoch blieb die Partie eng. Mehrere Male hatte Frisch Auf die Chance auszugleichen, zuletzt beim Stand von 24:25 in der 56. Minute, als Sebastian Heymann allerdings nur den Pfosten traf. Am Ende hatte die Mannschaft des ehemaligen Göppinger Trainers Velimir Petkovic mit 27:24 die Nase vorne. Bester Göppinger Torschütze war Marcel Schiller mit 6/3 Toren.