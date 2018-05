Triumph Pokal an Petkovic

Pokal an Petkovic

Göppingen / wk

Velimir Petkovic (Foto) hat jetzt eine weitere Siegertrophäe in seiner Vitrine. Der Trainer von Handball-Bundesligist Füchse Berlin sicherte sich mit seinem Team beim Final Four im EHF-Pokal in Magdeburg den Titel. Nach dem mühevollen 27:24 (13:13)-Erfolg im Semifinale gegen Frisch Auf Göppingen setzten sich die Hauptstädter im Endspiel gegen Überraschungsfinalist St. Raphael Var mit 28:25 (14:13) Toren durch.

„Ich bin unglaublich stolz auf meine Mannschaft“, sagte der Erfolgstrainer, „sie hat trotz der schweren Spiele gegen die Rhein-Neckar-Löwen, Hannover- Burgdorf und Frisch Auf bewiesen, dass sie Charakter hat.“

Für Petkovic war es der vierte EHF-Cup-Titel nach 1991 mit Banja Luka (im Vorgängerwettbewerb IHF-Pokal) sowie 2011 und 2012 mit Frisch Auf Göppingen. wk