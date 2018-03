Panzer versperrt den Weg

WOLFGANG SEITZ

Der Start ins Handballjahr 2014 ist dem TV Neuhausen gestern gegen den VfL Bad Schwartau missglückt. Beim 23:26 (11:15) war die Fehlerquote seitens der Gastgeber einfach zu hoch. Es ging zu viel daneben.

Wenn schon eine Dreiviertelstunde vor Spielbeginn die Stehplätze dicht bevölkert sind - dann bekommen die Jungs vom TVN den Zuspruch, den sie verdient haben. 1242 waren gestern im rosaroten Handball-Tempel. Und kaum ist der neue Trainer da - schon ist es mit der Ruhe des sportlichen Leiters vorbei. Alexander Trost lief sich fleißig warm, weil nach der Verletzung von Nicolai Theilinger auf rechts Bedarf war.

In Hälfte eins hatte der TV Neuhausen dann massive Probleme mit dem bald 41-jährigen VfL-Keeper Ariel Panzer, der sich wie ein solcher zwischen den Pfosten aufbaute. Nicht, dass Magnus Becker nichts gehalten hätte. Da trat dann Problem Nummer zwei auf. Fast jeder Abpraller landete beim Gegner, der entweder blank stand oder sich in Eins-Eins-Situationen energisch durchsetzen konnte. Problem drei hatte mit dem ersten zu tun. Abschlüsse wurden unvorbereitet vollzogen, verfehlten das Ziel. Problem vier war die Überzahl, die als solche selten zu erkennen war. Weil das alles mehr oder weniger über 60 Minuten galt, kann der spätere Spielausgang nicht weiter überraschen.

Der Spielfilm in Hälfte eins offenbarte eine Zäsur nach dem 8:6 (16.). In der Restspielzeit bis zum Pausenpfiff gelangen gerade noch drei Treffer aus bereits angeführten Gründen. Der 11:15-Halbzeitstand verlangte nach einer erheblichen Steigerung - in allen Bereichen. Ralf Bader und Klaus Schuldt konnten eine einigermaßen gute Quote vorweisen, hatten jeweils drei Mal getroffen.

Mit dem Treffen wollte es auch nach dem Seitenwechsel nicht so richtig klappen. Der VfL Bad Schwartau ließ sich kaum beeindrucken, machte sein Ding - meist aus dem Rückraum, wo Jan Schult mit acht Treffern mächtig wütete. Über 14:18 (38.) ging es zum 18:21 (49.). Der ärmste Kerl im TVN-Trikot war Magnus Becker, der sehr viel parierte, was aber oft ein Muster ohne Wert war, weil die Marmeladestädter nach wie vor den wacheren Eindruck machten, sich das klebrige Spielobjekt meist sicherten.

"Die Nerven haben versagt vor dem Torwart", sagte Kapitän Ralf Bader nach dem Spiel und sprach damit auch die Phase nach dem 18:21 an, als der TVN ran kam, für das 21:21 aber vier Versuche brauchte. Nico Büdel war zwei Mal gescheitert, Cornelius Maas wurde sehr unfair gestoppt. Alexander Becker haute in dieselbe Kerbe: "Wir verballern zu viel Freie ohne Not. Das hat uns letztendlich das Genick gebrochen."

Das 21:21 hatte Philipp Keinath per Gegenstoß besorgt (55.), Jan Schult stellte auf 21:22 (56.), ein Doppelschlag von Alexander Becker brachte Neuhausen mit 23:22 in Front (57.). Man war geneigt, dem TVN noch etwas zuzutrauen - ehe Toni Podpolinski aus dem Rückraum traf. Symptomatisch dann die Szene vor dem 23:24 (59.). Nico Büdel schloss zu ungenau gegen Panzer ab, der Abpraller segelte auf Rechtsaußen zu Finn Kretschmer - der traf. Ferdinand Michalik indes nicht, er scheiterte beim Ausgleichsversuch an Panzer. Zwei Schwartau-Treffer folgten: Spiel aus beim 23:26 - lange Gesichter beim TV Neuhausen. Bad Schwartaus Christian Schwarz fasste das Ende folgendermaßen zusammen: "Wir haben uns wieder davon gearbeitet, als der TVN aufgeholt hatte. Unser Torhüter war Weltklasse."

VfL-Trainer Torge Greve war glücklich, dass seine Mannschaft nach der Schlappe in Friesenheim eine solche Reaktion zeigen konnte: "Die Spielpraxis hat uns geholfen. Wir waren gleich im Modus drin, haben in der ersten Hälfte den Ball laufen lassen und auf die Chancen gewartet. Es war klar, dass der TVN noch aufkommt, heute hatten wir aber auch das Glück auf unserer Seite."

TVN-Coach Aleksandar Stevic: "Wir hatten eine gute Vorbereitungsphase, konnten es aber leider nicht umsetzen. In der Abwehr hat mein Team es gut gemacht, vorne aber zu überhastete Würfe genommen. Ich wünsche mir, dass wir es in Nordhorn am nächsten Sonntag besser machen und wenn es geht, auch etwas mitnehmen."

So spielten sie

TV Neuhausen: Redwitz, M. Becker - Hansen (1), A. Becker (6), Schuldt (3), Keinath (3/1), Trost, Reusch (1), Keupp, Michalik, Büdel (3), Maas (3), Behr, Bader (3).

VfL Bad Schwartau: Noel, Panzer - Glabisch, Schwarz (1), Podpolinski (4), Fritsch, Waschul, Schult (8), Claasen, Tretow (3/2), Kretschmer (6), Schliedermann (3), Quade (1), Bruhn.

Siebenmeter: 2/1 (Keinath vergibt) - 2/2.

Zeitstrafen: Michalik - Podpolinski, Schult, Tretow, Kretschmer, Schliedermann.

Schiedsrichter: Thomas Kern, Thorsten Kuschel (Bellheim, Hagenbach).

Zuschauer: 1242.