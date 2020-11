Der schwer am Knie verletzte Handball-Nationalspieler Matthias Musche vom SC Magdeburg wird am Dienstag in Innsbruck operiert. Das berichtet die „Magdeburger Volksstimme“.

„Es ist ja leider nicht nur das Kreuzband gerissen. Da sind im Knie noch ein paar andere Sachen kaputt“, sagte Musche. Der 28-Jährige war am vergangenen Mittwoch gegen die Rhein-Neckar Löwen bei einem Kempa-Trick unglücklich im Kreis gelandet. „Ich habe gleich gespürt, dass der Oberschenkel nicht mehr richtig auf dem Unterschenkel sitzt.“

Bis zur Operation verzichtet Musche auf Krücken. „Die muss ich danach noch lange genug tragen und verliere auch dadurch an Muskulatur“, sagte der Linksaußen. Er erlebe derzeit ein Wellenbad der Gefühle. „Als ich nach der Untersuchung zu den Jungs in die Halle gefahren bin, war vieles entspannt. Aber abends zu Hause ist mir dann natürlich auch schon die Schwere der Verletzung bewusst geworden.“ Er freue sich auf die Zeit, wenn es von Tag zu Tag bergauf gehe und die Genesung Fortschritte mache.

