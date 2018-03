Handball Nachrücker aus der „Zweiten“ als erneute Rettungsanker?

Neuhausen / Alexander Mareis

Das Gute vorneweg: Egal, wie das Duell zwischen dem Tabellenvorletzten TV Hochdorf (13:33 Punkte) und den mittlerweile auf den drittletzten Rang abgerutschten Neuhäusern am Samstag (18 Uhr, Sportzentrum TV Hochdorf) ausgehen wird - noch tiefer kann der TVN nicht sinken.

Durch ihre 25:27-Heimniederlage vor 550 Zuschauern gegen den ebenfalls im Abstiegskampf befindlichen TuS Dansenberg vor Wochenfrist haben sich die Pfalzbiber der Chance beraubt, die Ermstäler (16:30 Zähler) in der Tabelle zu überholen.

Hoffnung aus der „Zweiten“

Nach der rekordverdächtigen 17-Tore-Niederlage in Kornwestheim haben sich Cheftrainer Ferdinand Michalik und dessen „Co“ Daniel Reusch genau überlegt, welche Akzente sie nun setzen können, um dem fatalen Trend entgegenzusteuern. So paradox es sich anhört: Ein kleiner Hoffnungsschimmer kommt aus der Württembergliga, wo die Zweite Mannschaft (in der fünfthöchsten Spielklasse ebenfalls abstiegsgefährdet) der Blau-Weißen am Wochenende spielfrei ist.

Man erinnert sich im TVN-Lager immer noch an das famose 30:29 am 27. Oktober 2017 über die Rhein-Neckar Löwen II, als Mike Pracht, Daniel Jungel, Patrick Euchner und Stefan Bodechtel aus der „Zweiten“ neben den mittlerweile ständig im Drittligakader eingesetzten Michel Stotz und Felix Stahl wegen personeller Not im seinerzeit noch von Anel Mahmutefendic trainierten Eliteteam aushalfen und zehn der 30 Tore markierten.

„Für uns ist es wichtig, den Kader quantitativ aufzufüllen, um so einfach mehr internen Konkurrenzkampf zu entfachen, damit den etablierten Akteuren Dampf gemacht werden kann“, lässt TVN-Kreisläufer und Co-Trainer Daniel Reusch wissen.

Nachdem Spielertrainer Ferdinand Michalik wegen seines Rippenbruchs wohl weiter ausfallen wird („vielleicht gibt es doch noch eine überraschend schnelle Genesung bis Samstag“, hofft Daniel Reusch), Karl Toom wegen seines Haarrisses im Knie wochenlang ausfällt, macht zu allem Überfluss noch Rechtsaußen Mario Laurenco der Bauchmuskel Probleme - Einsatz ungewiss.

„Wir hoffen, am Samstag in Hochdorf in Sachen Personalauswahl ein glückliches Händchen zu haben. Durch das Nominieren einiger TVN-II-Spieler in unseren Kader haben wir eine größere Auswahl. Unser Ansinnen ist es, diejenigen Akteure aufs Feld zu beordern, welche die beste Einstellung für solch ein wichtiges Spiel an den Tag legen“, meint Daniel Reusch.

Noch in eigener Hand

Stichwort Einstellung: Aus schwer nachvollziehbaren Gründen hakt es in diesem Punkt immer wieder mal bei dem einen oder anderen Neuhäuser Handballer. Die Gründe dafür mögen vielschichtig sein. Dass beim TVN auch außerhalb des Spielfelds nicht alles reibungslos verläuft, leuchtet anhand der desaströsen Bilanz der letzten gut eineinhalb Jahre ein und mag eher lähmend als beflügelnd wirken.

„Für uns gibt es nur noch entscheidende Spiele bis zum Saisonende. Ich habe überhaupt kein Verständnis, wenn irgendeiner immer noch nicht kapiert hat, in welcher Lage wir uns befinden. Jetzt zu punkten, ist existenziell wichtig. Das Gute an der Sache ist, dass wir die Dinge immer noch in der eigenen Hand haben und selbst alles klarmachen können“, betont Daniel Reusch, der zum Saisonende seine aktive Karriere als Spieler der „Ersten“ beenden will.

Keine Verbesserung

Eines gibt dem 29-jährigen Kreisläufer besonders zu denken. „Wir trainieren viel, mehr als etliche andere Drittligateams. Allerdings verbessern wir uns nicht. Hingegen ist zu beobachten, dass sich Konkurrenten im Abstiegskampf weiter entwickeln - sowohl als Mannschaft wie auch individuell. Ich denke, dass dies daran liegen könnte, dass bei uns auch im Trainingsalltag die Kontinuität fehlt“, beklagt der Ur-Neuhäuser Daniel Reusch.

Am Samstag ab 18 Uhr indes darf es keine Ausreden mehr geben: Dann müssen alle Neuhäuser beim Gastspiel in der 3200 Einwohner zählenden Ortsgemeinde Hochdorf-Assenheim im Rhein-Pfalz-Kreis brennen und sich mit aller Macht gegen den Abstieg stemmen.