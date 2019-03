Frauenhandball Mister Cool färbt auf Frauen ab

Oldenburg / Frank Höhmann

In einem ganz engen Bundesliga-Spiel behielten die Frisch-Auf-Frauen die Oberhand und schraubten ihre Auswärtsserie auf beeindruckende 14:4 Punkte. Durch den Sieg verbesserte sich das Team von Trainer Aleksandar Knezevic auf den fünften Platz.

Die nach fünfwöchiger Verletzungspause ins Tor zurückgekehrte Branka Zec wehrte, nachdem Michaela Hrbkova zuvor bei einem Siebenmeter keine Nerven gezeigt hatte, den finalen Wurf der Oldenburgerinnen ab und hielt den Sieg fest. Knezevic war nach Spielschluss aus dem Häuschen: „Es begeistert mich total, was die Mädels hier heute gezeigt haben. Wir mussten in den vergangenen Wochen ohne Torhüterin trainieren und hatten mit vielen Erkältungen zu kämpfen.“ Ein Extra-Lob fand er für Branka Zec, die noch nicht ganz schmerzfrei war, „aber dem Team unbedingt helfen wollte und super gehalten hat“. Zec führte sich im ersten Angriff gleich prächtig ein und entschärfte einen freien Wurf von Isabelle Jongenelen. Bis zur Halbzeit kaufte sie den Oldenburgerinnen vier klare Chance ab.

Zunächst legte der VfL vor, Frisch Auf glich sofort aus und warf sich durch Johanna Schindler beim 4:3 erstmals in Front. Dank guter Abwehrarbeit und einigen Unkonzentriertheiten der Gastgeberinnen zog Göppingen auf 7:4 davon. Oldenburg stellte die Abwehr um, agierte offensiver und zwang die Grün-Weißen zu Fehlern. So hieß es nach gut 20 Minuten 10:10 und auch beim 13:13 zur Pause war alles offen.

Oldenburg spekulierte auf einen Kräfteverschleiß der Gäste, die auf Annika Blanke verzichten mussten. Der Auftakt nährte diese Hoffnung, wenige Minuten nach Wiederbeginn lag Frisch Auf mit 14:18 hinten. Doch plötzlich begann Oldenburg zu wackeln und so glich Göppingen zum 18:18 aus (40.). „Wir haben es verpasst, uns nach dem 4:1-Lauf zu Beginn der zweiten Hälfte abzusetzen. Göppingen war im Angriff und in der Abwehr insgesamt ergiebiger“, sagte Oldenburgs Trainer Niels Bötel, dessen Team sich fortan wieder an der 3:2:1-Abwehr der Frisch-Auf-Frauen die Zähne ausbiss. „Das ist ganz unbequem zu spielen, weil diese offensive Abwehr außer mittlerweile Halle-Neustadt kein anderer Verein in der Bundesliga spielt“, nannte Bötel einen Grund für die Niederlage. „Wir haben den VfL nicht ins Rollen kommen lassen“, beschrieb auch Kollege Knezevic die starke Abwehr als „Schlüssel zum Erfolg“.

Nach dem 23:20-Vorsprung der Göppingerinnen mobilisierte der Pokalsieger zwar nochmals alle Kräfte und legte beim 25:24 und 26:25 durch die nun auftrumpfende Rechtsaußen Jenny Behrend vor, doch die Grün-Weißen ließen sich davon nicht beeindrucken. Sie agierten so, wie es ihr Trainer (Spitzname „Mister Cool“) einst als Spieler tat und drehten die Partie in fremder Halle mit zwei Treffern und der Schlussparade von Zec ganz cool zu ihren Gunsten.

VfL Oldenburg: Renner, Ferenczi; Fragge, Birke (6), Genz, Jongenelen (2), Behrend (5), Geschke (3/1), Logvin (1), Hartstock (1), Mikkelsen (4), Schoenaker (4), Roller, Staal.

FA Göppingen: Zec, Bauer (n.e.); Brugger (3), Schindler (3), Hrbkova (6/2), Adamkova (6), Krhlikar, Guberinic (5/1), Kinlend (3), Petrinja (1), Bergschneider (n.e.).

SR: Immel/Klein (Tönisvorst/Ratingen). Zeitstrafen: 4:4 Minuten. Zuschauer: 987.