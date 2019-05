Unruhe beim Handball- Bundesligisten Frisch Auf Göppingen: Trainer Hartmut Mayerhoffer hält die Kritik von Geschäftsführer Gerd Hofele an der Einstellung seiner Profis bei der 22:24 (10:9)-Heimniederlage gegen die HSG Wetzlar für unangebracht. „Grundsätzlich steht es ihm zu, seiner Enttäuschung freien Lauf zu lassen. Wir waren schließlich auch enttäuscht über unsere ­Leistung. Aber ich finde nicht, dass man uns mangelnden Einsatz vorwerfen kann“, betonte der Coach gestern gegenüber unserer Zeitung.

Hofele hatte unmittelbar nach der Pleite gegen die Mittelhessen in einem verbalen Rundumschlag gesagt, dass er den Eindruck hatte, dass die Mannschaft nicht alles gegeben habe, dass sie die Riesenchance auf einen Europapokalplatz weggeworfen und dass sie grottenschlecht gespielt habe.

Nach dem Videostudium kam Mayerhoffer jedoch zu einer anderen Erkenntnis: „Es war nicht so, dass das Team nicht 100-prozentig bei der Sache war. Es war eher Verunsicherung. Das Kollektiv als Mannschaft hat gefehlt.“ Künftig müsse man die Emotionen mehr nach außen tragen, so Mayerhoffer. Unter der Woche hatte Hofele das Gespräch mit der Mannschaft gesucht, um die Wetzlar-Pleite noch einmal aufzuarbeiten, das Team in die Pflicht zu nehmen und auf den Saison­endspurt einzuschwören.

Von einem Abwärtstrend möchte der Frisch-Auf-Trainer allerdings nichts wissen. „Wir haben bislang insgesamt eine gute Saison gespielt. Vor dem Wetzlar-Spiel haben wir in Lemgo und gegen Erlangen gewonnen und dabei gute Leistungen gezeigt. Es gibt keine Weltuntergangsstimmung bei uns“, betonte der Übungsleiter der Göppinger.

Nach der enttäuschenden Niederlage haben die Frisch-Auf-Profis am Donnerstag im Auswärtsspiel bei den Rhein-Neckar-Löwen (Anwurf um 19 Uhr/live auf Sky Sport 3 HD) die Gelegenheit, es besser zu machen und das Fünkchen Hoffnung auf die Teilnahme am Europapokal weiter glimmen zu lassen. Allerdings sind sich Mannschaft und Trainer um die Schwere der Aufgabe beim Tabellendritten aus der Kurpfalz bewusst. „Die Rhein-Neckar-Löwen haben nach ihrem Aus in der Champions League jetzt keine Doppelbelastung mehr“, erklärt Mayerhoffer, „sie sind jetzt deutlich frischer. Das zeigen auch die Siege in Magdeburg und Melsungen.“

Im baden-württembergischen Derby müssen die Grün-Weißen auf Regisseur Allan Damgaard verzichten, der sich eine schwere Knieverletzung zugezogen hat und in dieser Saison kein Spiel mehr bestreiten kann. Somit war das Heimspiel gegen den Deutschen Meister SG Flensburg-Handewitt Ende April das letzte Spiel des Dänen im Frisch-Auf-Trikot, denn den 33-Jährigen zieht es zurück in seine Heimat. Im Sommer wechselt Damgaard zu Team Tvis Holstebro. Unter Mayerhoffer hatte der Däne zuletzt keine Berücksichtigung mehr gefunden.

Obwohl die EHF-Cup-Plätze für den Tabellenachten trotz der Schlappe gegen Wetzlar nur zwei Punkte entfernt liegen, steht dieses Thema für Mayerhoffer nicht im Vordergrund: „Für uns gilt es, unsere Aufgaben zu machen und Punkte zu sammeln. Gleichzeitig müssen die anderen Teams patzen. Nur dann haben wir noch eine Chance.“

Die Mannheimer müssen auf Torhüter Andreas Palicka, Linkshänder Alexander Petersson und Kreisläufer Jesper Nielsen verzichten. Regisseur Andy Schmid und Kreisläufer Gedeon Guardiola sind angeschlagen, können aber wohl auflaufen.