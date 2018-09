Handball Mayerhoffer verspricht Kampf über 60 Minuten

Göppingen / Wolfgang Karczewski

Jacob Bagersted, Abwehrchef von Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen, ärgert sich noch fünf Tage nach dem Derby bei Aufsteiger SG BBM Bietigheim über die knappe 29:30-Niederlage. „Am liebsten hätte ich sofort wieder gespielt, um es besser zu machen“, sagte er gestern. Am morgigen Sonntag haben seine Mannschaftskameraden und er im Heimspiel gegen den TBV Lemgo (Anwurf 16 Uhr/live auf Sky Sport 5) die Gelegenheit, die Pleite gegen den württembergischen Rivalen ein Stück weit vergessen zu machen.

Trainer Hartmut Mayerhoffer verspricht den Fans – bislang wurden 3500 Eintrittskarten verkauft – einen Kampf über 60 Minuten: „Das wollen wir uns auf die Fahnen schreiben. Ich erwarte ein sehr umkämpftes Spiel.“ Genauso umkämpft, wie die vergangenen Duelle mit den Lipperländern.

In der vergangenen Saison trennten sich beide Teams in der EWS-Arena 27:27. Beim Rückspiel in Lemgo gewann der Gastgeber mit 29:27. In der Saisonvorbereitung verlor Frisch Auf beim Esslinger Marktplatzturnier gegen die Mannschaft von Trainer Florian Kehrmann, die in der kommenden Saison auf Nationalspieler Tim Hornke verzichten muss, der zu EHF-Pokal-Teilnehmer und Spitzenreiter SC Magdeburg zurückkehrt, mit 20:21.

Mit der bisherigen Bilanz von vier Siegen und zwei Niederlagen sind Mayerhoffer und sein Sportlicher Leiter Christian Schöne einigermaßen zufrieden. „8:4 Punkte sind gut, aber es müssten eigentlich 10:2 sein“, spricht Mayerhoffer noch einmal die Begegnung in Bietigheim an, „jetzt sind wir gegen Lemgo gefordert. Wir müssen diese Scharte auswetzen.“

„Unsere Bilanz ist in Ordnung. Wir sind im Soll. Aber eigentlich wollten wir beide Derbys gewinnen. Man sieht, dass die Bäume nicht so schnell in den Himmel wachsen. Das war ein Rückschlag, mit dem wir jetzt umgehen müssen“, ergänzt Schöne.

Bei dem Unterfangen, gegen den Tabellen-Zehnten aus Ostwestfalen (4:8 Punkte) die weiße Heimweste zu behalten – Frisch Auf gewann seine bisherigen Heimspiele gegen Berlin, Hannover und Stuttgart –, müssen die Göppinger auf die Linkshänder Tim Sörensen und Nemanja Zelenovic verzichten. Während Rechtsaußen Sörensen in dieser Woche wieder mit dem Lauftraining begonnen hat und vielleicht schon im Auswärtsspiel am 7. Oktober bei der MT Melsungen wieder im Kader steht, wird Rückraumspieler Zelenovic nach seiner Knieverletzung frühestens Mitte November zurückerwartet. „Natürlich wird er uns in Angriff und Abwehr fehlen, aber wir haben noch sechs gesunde Rückraumspieler“, verweist Schöne auf den gut bestückten Kader.

Der etatmäßige Vertreter des Serben ist Linkshänder Jens Schöngarth, allerdings ließ Coach Mayerhoffer bereits durchblicken, auch mit drei Rechtshändern im Rückraum spielen zu lassen. In diesem Fall wäre Nationalspieler Tim Kneule der geeignetste Ersatzkandidat.