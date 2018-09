Handball Mangelnde Chancenverwertung kostet den Sieg

Bönnigheim / Dittmar Zäh

Mit einer etwas zu hoch ausgefallenen 22:27 – Niederlage gegen den letztjährigen Tabellensechsten TV Fellbach-Oeffingen starteten die Handballer des TSV Bönnigheim vor eigenem Publikum in die neue Saison. Obwohl die beiden Unparteiischen in der zweiten Halbzeit sichtlich von ihrer zuvor gezeigten Linie abwichen, blieb auch für TSV-Coach Sven Kaiser am Ende trotz einiger umstrittener Pfiffe die Erkenntnis: Diese Niederlage haben sich seine über weite Strecken engagiert kämpfenden Schützlinge selbst zuzuschreiben.

Die Gäste hatten zwar die bessere Spielanlage, doch der große Unterschied zwischen beiden Teams lag eindeutig an der Chancenverwertung über die Außen. Hier zeigte sich Oeffingens Markus Lang mit fünf schön heraus gespielten Treffern wesentlich kaltschnäuziger, als auf der Gegenseite Tobias Daub, Jaron May (2), Thomas Zundel und Neuzugang Benedikt Qual (1), die trotz zahlreicher guter Möglichkeiten einfach zu viele Fehlwürfe produzierten.

In der ersten Viertelstunde lieferten sich beide Mannschaften in der Bönnigheimer Sporthalle einen tollen Fight auf Augenhöhe, ehe die Gastgeber auch dank zweier gehalten Siebenmeter von Ferdinand Schelling durch einen Dreierpack von David Track und einer Einzelaktion von Mathias Hepperle auf 9:5 (21.) davonzogen. Überhastete Aktionen im Angriff sorgten aber dafür, dass Oeffingen, mit dem ehemaligen TSV-Coach Pascal Diederich an der Seitenlinie, trotz Unterzahl bis zur Pause auf 12:11 herankam.

Nach dem Seitenwechsel erzielten Linus Böer und Jaron May innerhalb von 100 Sekunden das 13:11 und 14:11, doch urplötzlich war bei den Bönnigheimern der Faden gerissen und die spielerische Linie verloren gegangen. Fortan leistete man sich zu viele technische Fehler und scheiterte auch zu oft am Oeffinger Torhüter Manuel Weinmann, der sich mehrfach durch starke Paraden auszeichnete. Nach einem 5:0 – Lauf der Gäste zum 14:16 (39.), bei dem vor allem Rechtsaußen Markus Lang glänzte, hielten die Kaiser-Schützlinge die Partie nur noch bis zum 19:20 (50.) offen. Danach nutzten die Gäste die Abschlussschwäche der Bönnigheimer und waren nach Tempogegenstößen wiederholt erfolgreich. Schließlich zogen die Oeffinger bis zum Endstand von 22:27 davon. „Nach einer starken ersten Hälfte mit nur fünf Gegentoren in den ersten 22 Minuten, haben wir nach dem Wechsel vorne wie hinten keine Ordnung und Spielkultur mehr gefunden. Haarsträubende technische Fehler taten das Übrige“, sagte Bönnigheims Übungsleiter Kaiser, der nach der holprigen letzten Runde und Platz zehn in diesem Jahr möglichst nichts mit dem Abstieg zu tun haben und so viele Spiele wie möglich gewinnen will. Doch um dahin zu kommen, gibt es für ihn und sein Team noch viel zu arbeiten und zu verbessern. Die nächste Aufgabe bei Württembergliga – Absteiger TSF Ditzingen (Samstag, 20 Uhr) wird nicht einfacher. Die Ditzinger setzten sich am ersten Spieltag knapp mit 29:28 bei der SG Schorndorf durch. Gelingt es den Bönnigheimern, die eigenen Chancen besser zu nutzen als gegen Oeffingen, ist ein Sieg möglich.

TSV Bönnigheim: Schelling, Nicht - Daub, Hepperle (2), Jaron May, Jonas May (2), Schuster (1), Track (6), Dominic Zäh (4/3), Stierl (1), Zundel, Böer (3), Strapko (2).