Handball Macho-Wochenende im Handball-Bezirk

SG Burlafingen/Ulm / seb

Es ist ein wenig wie in einem Macho-Haushalt: Während die Männer in der Weltgeschichte unterwegs sind, müssen die Frauen zuhause bleiben. So lässt sich das anstehende Wochenende im Handball-Bezirk zusammenfassen. Aller im Einsatz befindlichen Herrenteams treten in der Fremde an, während die Württembergliga-Frauen der heute um 20 Uhr die SG Hofen/Hüttlingen im Schulzentrum Pfuhl empfangen. Auch die Landesliga-Damen des spielen vor eigenem Publikum und bekommen es in der Baumann-Halle heute (20.15 Uhr) mit den Österreicherinnen des HC Lustenau zu tun.

Für die Herren heißt es hingegen: Tasche packen und ab zum Auswärtsspiel. Dabei bekommt es der heute (20 Uhr) mit einem schweren Brocken zu tun. Der TV Plochingen musste zwar sieben Abgänge verkraften, konnte diese aber adäquat ersetzen. Mit 6:4 Punkten steht der TV gut da, zumal die Niederlagen gegen die Topteams Bittenfeld II und Konstanz II kassiert wurden. Die Blausteiner gehen mit dem Rückenwind des Heimsiegs gegen Neckarsulm auf die Reise und können bis auf den Langzeitverletzten Philipp Frey auf alle Akteure zählen.

Die war eine Klasse tiefer am Feiertag spielfrei und kann ausgeruht in die heutige Partie beim SKV Unterensingen gehen (20 Uhr). Die Gastgeber gehörten vor der Runde, wie in den vergangenen Jahren auch, zum Kreis der Meisterschaftsfavoriten. Unter der Woche kassierten die „Spitzmäuse“ (ja, so nennt sich das Team wirklich) allerdings in Wangen die vierte Niederlage im vierten Spiel und ist damit Vorletzter. Die Langenauer wollen sich davon aber nicht blenden lassen, sondern sich in Erinnerung rufen, dass der SKV über einen stark besetzten Kader verfügt.

Noch eine Liga tiefer will die zweite Mannschaft der TSG Söflingen eine starke Woche krönen. Nach zwei Siegen aus drei Heimspielen muss der Aufsteiger heute (19.30 Uhr) zum ersten Mal in der Landesliga auswärts antreten. Trainer Philipp Eberhardt hat großen Respekt vor dem VfL Kirchheim. „Sie haben schon seit Ewigkeiten kein Heimspiel mehr verloren.“ Einen Namen hat sich Kirchheim in der vergangenen Saison gemacht, als der VfL als Bezirksligist zwei Württembergligisten und zwei BWOL-Teams (darunter Söflingen) im HVW-Pokal geschlagen hat und dadurch ins Halbfinale eingezogen ist.

Dass der Aufstieg gelang, lag mit an der Heimstärke: Seit dem 9. Januar 2016 haben die Kirchheimer keines ihrer 29 Liga-Heimspiele verloren. Insgesamt wurden in den vergangenen vier Jahren 52 von 58 Spielen in der Walter-Jacob-Halle gewonnen. Ein Sieg der Söflinger Reserve im Duell der Aufsteiger wäre also durchaus als Coup zu werten.

Nicht ganz so überraschend käme ein Erfolg des morgen beim Tabellennachbarn TV Altenstadt (17 Uhr), der vergangenes Jahr in der Relegation am Aufstieg gescheitert war und auch heuer wieder zu den Titelkandidaten zählt. Allerdings wurde zuletzt gegen Lauterstein II gepatzt. Keine gute Erinnerungen hat der SCV an die Michelberghalle, wo er vergangene Saison mit 21:31 abgewatscht wurde.

Wasn statt Watschn lautete das Motto bei den Burlafinger Damen unter der Woche. Den Feiertag nutzten die Spielerinnen für eine teambildende Maßnahme und fuhren auf das Stuttgarter Volksfest. Ob das eine gute Idee war, zeigt sich heute Abend.