Bundesliga Löwen gewinnen Derby mit Gänsehaut-Gefühlen

Göppingen / Harald Betz

You’ll never walk alone“ – gefühlsgewaltig mit der Fanhymne schlechthin, zelebriert in einem grün-weißen Fahnenmeer, hatte das badisch-schwäbische Derby einen Start nach Maß. Es sollte ein hochemotionales Duell bleiben, spielerisch auf Augenhöhe und kämpferisch von enormer Intensität. Nach den sehenswerten 60 Minuten nahmen die Rhein-Neckar-Löwen mit ihrem 28:25 (15:12)-Sieg über Frisch Auf beide Zähler mit, weil sie am Ende die größere Effektivität im Abschluss an den Tag gelegt hatten. Der Göppinger Anhang aber blieb trotz des enttäuschenden Ausgangs nach dem Schlusspfiff, um seiner Mannschaft mit viel Applaus die Anerkennung für eine starke Leistung gegen einen allerdings noch stärkeren Gegner zu zollen.

Frisch-Auf-Trainer Hartmut Mayerhoffer blieb nach dem begeisternden Schlagabtausch nichts anderes übrig, als den Gästen zum „verdienten Sieg“ zu gratulieren, er zollte aber auch seiner Mannschaft ein „großes Kompliment“. „Wir haben sehr gut verteidigt, Schmid und Kohlbacher haben zusammen nur vier Tore erzielt“, freute sich der Coach. Der für viele weltbeste Spielmacher aus der Schweiz und Deutschlands National-Kreisläufer wurden weitgehend ihrer Gefährlichkeit beraubt. Natürlich hatte Mayerhoffer aber auch die Probleme seiner Mannen nicht übersehen. „Wenn wir Chancen hatten, auf ein Tor oder gar auf Remis heranzukommen, haben wir diese nicht genutzt“, wusste der Trainer und dürfte sich an die Gegenstöße von Marco Rentschler, den Strafwurf von Marcel Schiller oder auch mehrere Wurfversuche seiner Rückraumakteure erinnert haben. Linkshänder Jens Schöngarth befand: „Unsere Wurfauswahl war gar nicht schlecht, aber die Wurfausbeute.“ Zudem haderten der Hüne und sein Coach gleichermaßen mit den vielen Abprallern, die bei den Mannheimern gelandet waren.

Frisch Auf konnte anfangs den Löwen-Vorsprung ausgleichen, sah sich aber nach neun Minuten 3:6 im Hintertreffen. Auf das 5:6 (13.) folgte der 6:9-Rückstand (18.), den die Grün-Weißen beim 9:9 einstellten. Erst nach dem 11:11 (27.) setzten sich die Gäste in einer hektischen Phase zur 15:12-Pausenführung ab.

Mit Primoz Prost zwischen den Pfosten arbeiteten sich die von ihren Fans getragenen Göppinger auf 15:16 (38.) wieder heran, doch erneut gelang der Ausgleich nicht und die Löwen um ihren zehnfachen Torschützen Jerry Tollbring erhöhten auf 19:16 (43.). Beim 19:20 drei Zeigerumdrehungen später war für die Gastgeber immer noch alles drin, doch in der Schlussviertelstunde blieb das Abschluss-Problem gegen einen glänzend aufgelegten Mikael Appelgren im Löwen-Kasten bestehen, was Rückstände von 20:24 (51.) und 23:26 (56.) nach sich zog und trotz aller Mayerhoffer- Schachzüge die 25:28-Niederlage gegen clever auf Zeit spielende Badener zur Folge hatte.

„Das war ein sehr enges Match, Frisch Auf ist immer wieder zurückgekommen“, anerkannte Löwen-Schlussmann Appelgren das Göppinger Bemühen in einer Partie, „in der beide Seiten eine sehr gute kämpferische Leistung gezeigt haben und ich hoffentlich das Duell der Torhüter gewonnen habe.“ Sein Trainer haderte zwar mit zu vielen erhaltenen Toren in Unterzahl, „doch man habe insgesamt über mehr Phasen das Spiel im Griff gehabt“.

Im Griff hatten die Frisch-Auf-Fans die Stimmung in der Arena und wurden dafür mit Lob überschüttet. „Das war eine unglaubliche Atmosphäre, ich hatte Gänsehaut“, verriet Hartmut Mayerhoffer, Jens Schöngarth sprach von einer überragenden Stimmung, „die uns extrem gepusht hat“. Auch Christian Schöne war beeindruckt von Halle und Mannschaft. „Das war ein tolles Derby. Wir waren nur nah dran, können aber stolz sein“, so der Sportliche Leiter. Dass damit eine Serie von vier Siegen zu Ende und das zweite Heimspiel in dieser Saison verloren gegangen war, geriet in dieser grün-weißen Glückseligkeit zumindest für einen kurzen Moment in den Hintergrund.

FA Göppingen: Rebmann, Prost (ab 31.); Kneule (3), Ritterbach (n.e.), Damgaard (n.e.), Heymann (5), Bagersted (2), Peric, Sliskovic (1), Schiller (4/1), Rentschler (3/2), Schöngarth (4), Zelenovic (1), Kozina (2).

Rh.-N.-Löwen: Appelgren, Palicka (n.e.); Schmid (2), Lipovina, Sigurdsson, Radivojevic (n.e.), Tollbring (10/4), Abutovic, Mensah (5), Fäth (n.e.), Groetzki (5), Taleski (1), Guardiola (1), Petersson (2), Nielsen, Kohlbacher (2).

SR: Blümel/Loppaschewski.

Zeitstrafen: 4:12 Minuten.

Zuschauer: 5100.