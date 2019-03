Göppingen Lizenzanträge eingegangen

Göppingen / swp

In der Handball-Bundesliga der Frauen endete am 1. März die Frist für die Einreichung der Lizenzanträge für die kommende Saison 2019/20. Laut Handball Bundesliga Frauen (HBF) haben alle Erst- und Zweitligisten, also auch Frisch Auf Göppingen, ihre Anträge fristgerecht eingereicht.

Aus der Zweiten Liga hat unter anderem der VfL Waiblingen Unterlagen auch für eine Teilnahme am Spielbetrieb in der Ersten Liga vorgelegt – der Verein aus dem Remstal ist aktuell Tabellenfünfter. Neben den Waiblingerinnen haben dies auch die Kurpfalz Bären Ketsch (Tabellenzweiter) und der FSV Mainz 05 (Dritter) getan, nicht jedoch Zweitliga-Tabellenführer SGH Rosengarten-Buchholz und der Viertplatzierte TV Beyeröhde.