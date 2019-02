Handball Letzte personelle Lücke geschlossen

Göppingen / Wolfgang Karczewski

Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen ist auf der Suche nach einem neuen Linksaußen hinter Nationalspieler Marcel Schiller fündig geworden: Der Klub hat jetzt Till Hermann für zwei Jahre bis Juni 2021 unter Vertrag genommen.

Der 22-Jährige spielt derzeit für den niedersächsischen Drittligisten MTV Großenheidorn am Steinhuder Meer. Mit 175 Treffern in 22 Spielen ist der 1,80 Meter große Flügelflitzer derzeit der zweitbeste Torschütze in der 3. Liga West. Bei der 34:47 (18:26)-Heim-Klatsche des Schlusslichts aus dem Wunstorfer Stadtteil am vergangenen Samstag gegen den Tabellenzweiten SGSH Dragons war Hermann mit elf Toren bester Schütze der Partie. Dabei hatte er eine Hundert-Prozent-Quote vom Siebenmeterstrich (4/4).

In der vergangenen Saison trug der gelernte Vertriebsmitarbeiter im Stahlgroßhandel mit seinen 192 Treffern wesentlich dazu bei, dass Großenheidorn von der Oberliga in die 3. Liga aufstieg. Der 22-Jährige spielte in der Jugend unter anderem im A-Jugend-Bundesligateam von Frisch-Auf-Ligakonkurrent TSV Hannover-Burgdorf.

Göppingens Sportlicher Christian Schöne ist von den Qualitäten des Neuzugangs überzeugt. „Hermann passt als junger deutscher Spieler sehr gut in unser Anforderungsprofil für die Linksaußenposition“, wird er in einer Pressemitteilung zitiert. Frisch-Auf-Trainer Hartmut Mayerhoffer hob vor allem die „gute Wurfvariabilität“ und die Schnelligkeit Hermanns hervor. Für den gebürtigen Niedersachsen geht mit dem Engagement bei Frisch Auf ein lang ersehnter Wunsch in Erfüllung. „Es war mein Kindheitstraum, Handballbundesligaspieler zu werden“, meinte er.

Mit der Besetzung der zweiten Linksaußenposition umfasst der Göppinger Kader für die neue Saison nun 14 Spieler ist damit wohl komplett. Vor kurzem kündigte Schöne allerdings an, dass eventuell ein 15. Profi verpflichtet werden könnte, falls die finanziellen Rahmenbedingungen stimmten.