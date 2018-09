Handball Langenauer Handballer im Derby klar besser

Langenau/Gerhausen / Sebastian Schmid

Das mit Spannung erwartete Derby zwischen der HSG Langenau/Elchingen und dem TV Gerhausen war erneut eine einseitige Angelegenheit. Wie bereits in der abgelaufenen Saison zweimal hatten die Langenauer klar die Nase vorne und setzten sich mit 31:21 (16:12) durch. Dabei waren die Gäste mit viel Selbstvertrauen angereist und hatten sich nach dem starken Saisonauftakt mit 4:2 Punkten etwas ausgerechnet.

Den besseren Start erwischte vor 500 Zuschauern im Pfleghof das Team von Trainer Jochen Trinkner: Dank Toren von Jonas Dück, Daniel Bux und Patrick Maier führte der TV nach fünf Minuten 3:1. Der aus Langenau stammende Dück war es, der in der 13. Minute für die letzte Gerhausener Führung sorgte (6:5). Angeführt vom gut aufgelegten Felix Junginger und dank des stärker werdenden Torhüters Jan Schönefeldt zogen die Hausherren mit dem von ihnen gewohnten Tempospiel auf 11:7 davon.

Bereits zu diesem Zeitpunkt fiel das Schiedsrichter-Duo Dennis Bastian/Stefan Schick durch die Unberechenbarkeit ihrer Entscheidungen auf. Ein Umstand, der in einem normal geführten Derby zum Ende noch eine Rolle spielen sollte.

Obwohl Langenau nun am Drücker war, hielt Gerhausen nach einem 12:16-Halbzeitrückstand die Partie bis zur 39. Minute offen. Nach dem 16:18 durch Daniel Bux gelangen den HSG-Akteuren aber erneut einfache Gegenstoßtore, dank denen sie auf 22:16 davonzogen. Kurz darauf kassierte der ebenfalls aus Langenau stammende TV-Kreisläufer Patrick Maier seine dritte Zeitstrafe und musste mit Rot vom Feld. Ein Schicksal, das fünf Minuten später auch Dück ereilte. Zu diesem Zeitpunkt war das Spiel längst entschieden, die Gastgeber, die mit zwei Niederlagen in die Runde gestartet waren, führten mit 26:19.

Die restliche Spielzeit war geprägt von einem Gerhausener Team, das um Schadensbegrenzung bemüht war, Langenauern, die weiter aufs Gas drückten, und Schiedsrichtern, die bei den Spielern beider Teams für unverständliches Kopfschütteln – und mehr – sorgten. So kassierte Gerhausens Hauke Brinz 49 Sekunden vor dem Ende noch direkt die Rote Karte, da er den Unparteiischen per Handzeichen klarmachte, was er von ihrer Leistung hält. Weniger gestenreich, dafür aber lautstärker drückte 40 Sekunden später Langenaus Jan Schaden seinen Unmut aus, was mit einer Zwei-Minuten-Strafe geahndet wurde.

Tore Langenau: Buck 8/2, Heinrich, Junginger je 6, Schenk 4, Buntz 3, Braun 2, Mannes, Ruoff je 1.

Tore Gerhausen: Bux 6, P. Mayer 6/4, P. Maier, J. Brinz, Dück je 2, Sauter. Buck, U. Mayer je 1.