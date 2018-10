Württembergliga Langenauer Handballer als dankbarer Aufbaugegner

Langenau / mhi

Die HSG Langenau/Elchingen bleibt einer unschönen Tradition treu und hat sich einmal mehr für eine Mannschaft, die den Saisonstart völlig verpennt hat, als dankbarer Aufbaugegner entpuppt. Dieses Mal profitierte der SKV Unterensingen von den HSG-Problemen mit Teams aus dem Tabellenkeller der Handball-Württembergliga. Mit 33:29 gelang der Mannschaft um den zehnfachen Torschützen Mike Pracht im fünften Spiel der ersten Saisonerfolg.

Dabei fielen die Langenauer, die zuletzt die Derbys gegen Laupheim und Gerhausen gewonnen hatten, in das Spielmuster der ersten beiden (verlorenen) Saisonspiele zurück. In der Abwehr wurde nahezu jede 1:1-Aktion verloren und im Angriff häuften sich die Fehlwürfe, wobei der SKV-Keeper oft gar nicht erst eingreifen musste, da der Ball über das Tor oder daneben ging.

Dabei schwächten sich die Gastgeber nach zehn Minuten selbst, als Florian Brändle nach einem Foul an Jens Heinrich direkt die Rote Karte sah. In der 47. Minute musste nach drei Zeitstrafen auch Jannik Buck vorzeitig vom Feld, doch Langenau konnte aus den personellen Schwächungen kein Kapital schlagen. Fast die gesamte Spielzeit über rannte man einem Rückstand hinterher, hatte in der zweiten Halbzeit aber einige Male die Chance zum Ausgleich, ließ diese jedoch stets ungenutzt. So kassierte das Team von Trainer Hartwig Schenk eine verdiente Niederlage.

HSG-Tore: Schenk 6, Schaden 6/3, Buntz 5, Buck 4/2, Junginger 3, Braun, Schorn je 2, Mannes 1.