Handball Langenau/Elchingen steigt in Landesliga auf

Langenau/Elchingen steigt in Landesliga auf

Langenau/Elchingen / swp

Durch einen 32:23-Derbysieg gegen Lonsee-Amstetten schafften die Handballerinnen der HSG Langenau/Elchingen vier Spieltage vor Saisonende den Aufstieg in die Landesliga. Dem Trainerteam um Karl-Heinz Waltenberger und Manfred Sick gelang so der Durchmarsch von der Bezirksklasse in die Landesliga. Mit einem derart souveränen Aufstieg hatte vor der Saison niemand gerechnet.

Die HSG Langenau/Elchingen konnte alle der bisher 14 Punktspiele gewinnen, diese Serie soll bis zum Saisonende ausgebaut werden. Im Spiel am Sonntagabend leisteten sie sich zwar viele Fehler im Konterspiel, im Positionsspiel konnten sie diese aber wieder wett machen. Vor allem durch eine stark aufspielende Annika Mannes.

Die Handballerinnen der HSG wollen nun aus der Meisterschaftssaison und nach dem Landesliga-Aufstieg eine perfekte Saison machen, und diese nach Möglichkeit mit null Minuspunkten abschließen.

Es spielten: Späth, Gröner; Märkle (3), Mößle (1), Stickel (2), Schönefeldt (12/2), Ebert (2) Laible (3), Vorreiter (2/1), Oehrle, Mannes (6), Lier (1), Mack