Auszeichnung Kresimir Kozina ist der Stimmenkönig

Göppingen / Harald Betz

Kresimir Kozina hat sich in seiner ersten Saison unterm Hohenstaufen in die Herzen der Zuschauer gespielt. Der Kreisläufer aus Kroatien, der so schonungslos wie emotional für die grün-weißen Farben rackert, gewann mit haushohem Vorsprung die Wahl zum Spieler des Jahres der gestern zumindest auf heimischem Parkett zu Ende gegangenen Saison und erhielt vom Fanclub Grün-Weiß, der für diese Zeremonie alljährlich verantwortlich zeichnet, einen großen Pokal. Auf den Plätzen zwei und drei dieser Publikumswahl landeten Daniel Fontaine und Torjäger Marcel Schiller, der in den drei Jahren davor jeweils in der Gunst der Anhänger ganz oben gestanden hatte.

„Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu unseren Fans, aber mit so vielen Stimmen hatte ich nicht gerechnet“, freute sich der 27-Jährige, „diese Auszeichnung bedeutet mir sehr viel und ich hoffe, ich kann das auch wieder zurückgeben.“ Allerdings: Noch ist nicht absolut sicher, dass die Nummer 44 auch in der nächsten Bundesligarunde für Frisch Auf aufläuft. „Ich habe noch ein Jahr Vertrag und mir gefällt es hier sehr gut, aber wie schon unser Sportlicher Leiter Christian Schöne gesagt hat, könnte ein unmoralisches Angebot für den Verein die Situation verändern.“ Kozina wird vom weißrussischen Klub Meshkov Brest umworben. Zunächst aber wird er mit seinen Frisch-Auf-Kollegen am kommenden Sonntag in Flensburg antreten. „Nachdem ich dort schon eine Saison gespielt habe, ist es für mich eine besondere Partie. Vielleicht können wir ihnen die Meisterfeier ein bisschen verderben“, blickt der Kroate mit einem schelmischen Grinsen auf das Saisonfinale beim Tabellenführer. Gegen Minden freilich ärgerte ihn seine beim 24:24 in der 52. Minute freistehend vergebene Groß- Chance: „Diesen Ball muss ich einfach machen.“

Beim letzten Heimspiel werden zudem traditionell die Spieler verabschiedet, die den Verein verlassen. Neben Tomas Urban (Zukunft offen), Anton Halén (nach Kristianstad), Adrian Pfahl (TSV Alfdorf) zeigte sich vor allem Daniel „Fonny“ Fontaine sichtlich gerührt, als er seine Teamkollegen umarmte. Sechs Jahre trug er das grün-weiße Trikot, feierte wie Halén und Pfahl mit den Göppingern zwei EHF-Cup-Siege. Der Halblinke wird in der kommenden Runde mit Aufsteiger Bergischer HC in die EWS-Arena zurückkehren. Linkshänder Jochen Nägele dagegen wird in der nächsten Saison wieder für seinen in die Württemberg­liga abgestiegenen Heimatverein SG Lauterstein auf Torejagd gehen. Tags zuvor 25 Jahre alt geworden, wird Nägele kommenden Samstag heiraten und – wie längst abgesprochen – in Flensburg nicht mehr dabei sein. „Es war eine geile Erfahrung, das alles aufzuschnappen. Ich habe coole neue Typen kennengelernt. Diese Zeit hat mich persönlich weitergebracht“, fasste Nägele seine parallel zum Beruf erlebten vier Profi-Monate zusammen.