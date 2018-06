Frisch Auf Kozina-Vertrag als Zukunfts-Signal

Göppingen / Harald Betz

Publikumsliebling Kresimir Kozina unterschreibt bei Frisch Auf bis ins Jahr 2021 und hat mit den Göppingern große Pläne.

Der Zeitpunkt ist bewusst gewählt: am Freitag hat Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen die vorzeitige Vertragsverlängerung mit Kreisläufer und Publikumsliebling Kresimir Kozina um zwei Jahre bis 2021 bekannt gegeben. Der in wenigen Tagen 28 Jahre alte Kroate befindet sich aktuell mit seiner Nationalmannschaft im heimischen Osijek in der Vorbereitung auf zwei WM-Qualifikationsspiele gegen Montenegro, das erste davon wird am Samstagabend angepfiffen. Die Gespräche des „Spielers des Jahres“ mit Frisch Auf liegen schon ein paar Tage zurück.

„Mir wurde ein Plan aufgezeigt, wie Frisch Auf unter die Top-Bundesligisten zurückkehren will und ich will ein Teil davon werden“, erklärt Kresimir Kozina sein langfristiges Bekenntnis zu den Grün-Weißen, deren Fans den emotionalen Kreisläufer lieben. „Ich hattte finanziell bessere Angebote, aber Geld ist nicht alles. Was ich persönlich in der vergangenen Runde hier in Göppingen erlebt habe, werde ich niemals woanders erleben“, berichtet der noch 27-Jährige von großen Gefühlen. Zur Freistellung von Trainer Rolf Brack hielt Kozina am Freitag nur fest: „Ein Verein ist wie eine Familie, deshalb sollte Internes auch im Verein bleiben.“

Für Christian Schöne machte sich in der Personalie Kozina die Göppinger Beharrlichkeit bezahlt. „Es hat sich gelohnt, um ihn zu kämpfen“, beschrieb der Sportliche Leiter der Göppinger die Vertragsverlängerung. Zur Suche des neuen Trainers erklärte Schöne am Freitag: „Wir sind sehr intensiv dabei, es werden aber ein paar Tage ins Land gehen und ich werde keine Namen kommentieren.“ Es gelte, wohlüberlegt vorzugehen.

Einer der gehandelten Kandidaten ist Hartmut Mayerhoffer, in den vergangenen fünf Jahren verantwortlicher Mann bei der SG BBM Bietigheim, die er in der vergangenen Runde auf Zweitliga-Platz zwei und damit zum Aufstieg in Liga eins geführt hat. In der Saison 2014/15 sammelte der 48-jährige Augsburger mit den Bietigheimern ein Jahr Erfahrung in der Bundesliga. Bereits im vergangenen November hatte er entschieden, am Saisonende Bietigheim zu verlassen, um eine neue Herausforderung zu suchen. „Ich werde in der neuen Runde bei einem Verein auf der Bank sitzen, mehr kann ich zu diesem Thema aktuell nicht sagen“, bat Mayerhoffer um Verständnis für seine Wortkargheit. Nur so viel: „Frisch Auf, da kann ich, glaube ich, im Namen aller Trainer sprechen, ist ein absoluter Traditionsverein und eine der ersten Adressen in Deutschland.“