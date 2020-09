Die Spiele der Handball-Champions-League werden von dieser Saison an vom kostenpflichtigen Streamingdienst DAZN übertragen. Zudem zeigt DAZN auch die Partien der EHF European League und des EHF European Cup, wie DAZN mitteilte.

Die Vereinbarung gelte für die nächsten sechs Jahre. „Handball ist eine der beliebtesten Sportarten im deutschsprachigen Raum“, sagte Deutschland-Chef Thomas de Buhr. Bis zur vergangenen Saison hatte der Pay-TV-Sender Sky die Spiele der Königsklasse übertragen, den Vertrag nach sechs Jahren aber nicht mehr verlängert.

Die reformierte Champions League mit dem deutschen Meister THW Kiel und Vizemeister SG Flensburg-Handewitt soll am 16. September unter strengen Hygienerichtlinien starten. Zu Beginn der kommenden Woche will DAZN bekannt geben, wie die Spiele der Flensburger am Mittwoch gegen KS Kielce und der Kieler am Donnerstag bei HC PPD Zagreb übertragen werden.

DAZN wird in allen Wettbewerben ebenfalls die Spiele der Frauen übertragen. Die Königsklassen-Partien von Borussia Dortmund am Samstag bei Odense Handbold und der SG BBM Bietigheim am Sonntag gegen Team Esbjerg werden allerdings noch im frei empfangbaren Streamingdienst der Europäischen Handball-Föderation zu sehen sein und noch nicht bei DAZN.

