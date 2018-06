Handball Kneule von Japan beeindruckt

Göppingen / Harald Betz

Deutschlands Handballer haben die Heim-WM im Januar kommenden Jahres vor der Brust. Eine elftägige Spielreise nach Japan mit zwei Testpartien gegen den Olympia-Gastgeber von 2020 sollte den Teamgeist fördern. Dabei gab es gegen die von Ex-Bundestrainer Dagur Sigurdsson betreuten Japaner zwei deutliche Siege zu feiern.

„Aus meiner Sicht war es eine gelungene Reise, sie hat unserem Teamspirit auf dem Weg zur WM gut getan. Wir haben viele gute Gespräche geführt, unseren Auftritt als Nationalmannschaft definiert und uns besser kennengelernt“, fasst Tim Kneule seine Eindrücke und Erfahrungen nach dem Trip ins Land der aufgehenden Sonne zusammen. Auch mit Bundestrainer Christian Prokop seien die deutschen Handball-Nationalspieler oft gemeinsam unterwegs gewesen.

Nicht zuletzt zwei klar gewonnene Spiele gegen Olympia 2020- Gastgeber Japan gehörten zum Programm: Auf das 37:24 in Tokushima folgte ein 31:22 in Tokio vor knapp 5000 Zuschauern. „Die Begeisterung war enorm, auch noch bei unserer Autogrammstunde danach“, berichtet der Frisch-Auf-Spielmacher, der in beiden Spielen jeweils acht Minuten zum Einsatz kam und selbstkritisch festhält: „Das zweite Spiel war für mich nicht zufriedenstellend, da habe ich mehrere Fehler gemacht.“

Abseits des Spielfelds gab es für Tim Kneule viele beeindruckende Momente: „Die Japaner sind sehr sympathisch, zuvorkommend und gastfreundlich. Das gesamte Programm war überragend organisiert.“ Den deutschen Gästen wurde ausgiebig Tokio gezeigt, eine Teezeremonie oder auch ein Rafting-Ausflug bereicherten die Reisetage. „Es ist eine andere Kultur, speziell auch beim Essen. Ich habe alles probiert, gerade Sushi und die Suppen, alles hat lecker geschmeckt“, verrät der Familienvater, der nun noch eine Woche mit Ehefrau und Kindern Urlaub macht, bevor schon wieder die individuelle Vorbereitung auf die neue Saison beginnt. Am 10. Juli ist dann Trainingsauftakt mit dem Frisch-Auf-Team und Tim Kneule ist gespannt, welcher Trainer dann vor ihm und den Kollegen steht. „Das wird ein richtiger Neuanfang“, ist sich der 31-Jährige sicher.