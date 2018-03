Handball Im Sinne der Mannschaft

Göppingen / Harald Betz

Zarko Sesum hat schon viel erlebt in seiner Profikarriere. Doch mehrere Spiele hintereinander im Zweitage-Rhythmus waren auch für den 31-Jährigen mit über 150 Länderspielen für Serbien Neuland. „Das habe ich noch nie gehabt, auch die Begegnungen im Donnerstag-Samstag-Abstand, jeweils verbunden mit den Reisen im Europapokal, waren eine Premiere“, ordnet der zweifache Familienvater diese „anstrengende“ Phase der Handballsaison ein. In Anbetracht dieser Belastung habe Frisch Auf die Aufgaben vor allem im EHF-Cup gut erledigt, findet der Spielführer der Göppinger Bundesliga-Handballer, die heute im Kampf um Punkte die MT Melsungen um 19 Uhr in der EWS-Arena empfangen.

Bei Herausforderungen wie zuletzt komme auch ein erfahrener Profi an sein körperliches Limit, aber er habe die Strapazen gut überstanden und fühle sich vor der heutigen Aufgabe fit, so Zarko Sesum, der mit Blick auf den kleinen Göppinger Kader um die durch viele Verletzungen entstandenen Personalprobleme in der Vergangenheit weiß.

„Wenn von uns alle gesund sind, ist alles in Ordnung. Aber aktuell sind Spieler bei uns ganz außer Gefecht, andere sind angeschlagen“, kennt der Halblinke die Einschränkungen auf dem Spielfeld. Gerade deshalb habe die vergangene Woche ohne Spiel gut getan, nachdem es zuvor aus Sicht des Serben ein super Heimspiel gegen Hannover, dann die „bittere“ Pokalniederlage in Hannover und schließlich die Niederlage in Mannheim („Die Löwen haben ihre Klasse gezeigt“) gegeben habe.

Jetzt gelte es, gerade auch gegen Mannschaften aus dem oberen Mittelfeld wie Melsungen Siege einzufahren, um von Platz elf aus in dieser Punktrunde noch etwas gut zu machen. „Ich hoffe, wir klettern noch ein, zwei Plätze hoch“, wünscht sich Sesum, „dafür brauchen wir jeden Zähler.“ Insgesamt sind er und seine Nebenmänner mit dem bisherigen Bundesliga-Verlauf „nicht zufrieden“. Sein Team habe unerwartete Punkte geholt, aber eben auch liegen lassen, womit die aktuelle Situation im Niemandsland der Rangliste zustande kam.

Sesum weiß nur zu gut, dass Frisch Auf als Gewinner des EHF-Pokals in den letzten beiden Jahren nach dem Aus im DHB-Pokal und dem schwachen Liga-Abschneiden in der kommenden Saison nur dann international dabei sein wird, wenn es erneut mit dem Cup-Sieg klappt. „Auch vergangenes Jahr waren wir in der Liga unkonstant und haben den EHF-Pokal geholt, warum nicht wieder?“, gibt sich der Frisch- Auf-Kapitän kämpferisch, will aber keine falschen Hoffnungen wecken: „Das ist aber momentan alles noch weit weg, wir wollen uns immer nur auf die nächste Aufgabe konzentrieren. Zudem ist es von der Auslosung abhängig und spätestens in Magdeburg beim Final Four würde es wirklich schwer.“

Davor gelte es, sich unter Rolf Brack („ein emotionaler Trainer, der viel Wert auf die Abwehr legt“) weiter zu entwickeln und die fehlende Konstanz als Hauptbaustelle in den Griff zu bekommen. „Wir führen immer offene Gespräche und ich wünsche mir mehr Spielzeit im Angriff“, verrät der Frisch-Auf-Spielführer, „aber ich akzeptiere natürlich auch im Sinne der Mannschaft unsere Spielweise mit den zwei Blöcken in Abwehr und Angriff.“ Auch heute Abend, wenn es zum Duell mit Melsungen kommt.