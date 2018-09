Handball HSG Langenau muss zum Kellerduell nach Laupheim

Langenau / swp

In der vergangenen Saison war das Spiel zwischen Langenau und Laupheim noch das Finale des württembergischen Handball-Pokals, nun ist es das Kellerduell der Württembergliga. Nach zwei Spielen stehen die ambitionierten Klubs ohne Punkt da. Die Laupheimer, bei denen Mihut Pancu vom Spielfeld auf die Trainerbank wechselte und dort Klaus Hornung beerbt hat, unterlagen in ihren ersten Spielen Heiningen und BWOL-Absteiger Deizisau.

Die Langenauer, die am Samstag (19.30 Uhr) beim HV in der Rottumhalle antreten müssen, unterlagen zum Auftakt in Wolfschlugen und zuletzt daheim gegen Wangen. Dabei hielten die HSG-Akteure jeweils eine Halbzeit lang gut mit, brachen dann aber total ein und kassierten jedes Mal eine deutliche Niederlage. Vor allem nach der erschreckenden Leistung im Heimspiel gegen Wangen will es der letztjährige Vizemeister beim amtierenden HVW-Pokalsieger nun besser machen. Dabei stehen Trainer Hartwig Schenk bis auf den Langzeitverletzten Tobias Meiners alle Spieler zur Verfügung – also auch sein Sohn Henrik, der die ersten beiden Partien aus privaten Gründen verpasst hat.

Schwerer Brocken für Gerhausen

Ligakonkurrent TV Gerhausen kann zwar immerhin schon einen Sieg auf der Habenseite verbuchen, unterlag aber am vergangenen Spieltag in einer hitzigen Partie Heiningen am Ende deutlich mit 21:30. Mit dem TSV Deizisau bekommt es die Mannschaft von Trainer Jochen Trinkner nun mit dem nächsten schweren Brocken zu tun. Der Absteiger thront nach seinen Erfolgen gegen Wangen und Laupheim an der Tabellenspitze – ein Platz, den der TSV bis zum Saisonende gerne verteidigen würde, um die sofortige Rückkehr in die BWOL perfekt zu machen. Allerdings mussten die Deizisauer, bei denen Olaf Steinke das Kommando übernommen hat, den Abgang von sieben Spielern, darunter einige Leistungsträger, verkraften. Trotzdem verfügt der TSV noch über genügend Qualität, wie er bislang bewiesen hat. Beim TV Gerhausen gibt man sich allerdings kämpferisch und erinnert daran, dass „alle Gegner schlagbar“ sind.