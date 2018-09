Handball Hrbkova bis 2021 in Göppingen

Hrbkova bis 2021 in Göppingen

Göppingen / hr

Vor dem Heimspiel gegen den SV Union Halle-Neustadt am Samstag um 19 Uhr haben die Frisch-Auf-Frauen eine wichtige Vertragsverlängerung zu vermelden: Michaela Hrbkova (Foto: Eibner) bleibt zwei weitere Jahre unter dem Hohenstaufen. Damit wird die Linkshänderin bis 2021 bei den Göppingerinnen auflaufen und setzt ein Zeichen für Mannschaft, Verein, Fans und Sponsoren. „Ich bin sehr glücklich, dass wir den Vertrag mit Michaela schon jetzt vorzeitig verlängern konnten“, sagte Geschäftsführer Aleksandar Knezevic strahlend. Auch Michaela Hrbkova freut sich auf die weitere Zusammenarbeit. „Ich habe in Göppingen eine zweite Heimat gefunden, es passt einfach alles“, erklärt die grün-weiße ­Goalgetterin, „ich möchte auch nach meiner Karriere hier bleiben und habe einen Job, der mir viel Spaß macht.“

In der vorletzten Spielzeit wurde Michaela Hrbkova nicht nur Torschützenkönigin der Bundesliga, sondern auch zur Spielerin der Saison gewählt. In der vergangenen Runde war sie drittbeste Torschützin im Oberhaus und in der Mannschaft des Jahres. Für Trainer und Geschäftsführer Knezevic ist die langfristige Bindung seiner Topspielerin daher ein echtes Signal, denn die starken Auftritte der Tschechin haben auch Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen geweckt. hr