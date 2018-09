Handball Hiobsbotschaft für die Blausteiner Handballer

Blaustein/Söflingen / ses/pk

Tim Graf hatte inständig gehofft, dass ihn das Verletzungspech nicht so arg beutelt wie in den Jahren zuvor. Doch nach nur zwei BWOL-Saisonspielen kommt es für den Handball-Trainer des TSV Blaustein knüppeldick. Torjäger Philipp Frey, der in den ersten beiden Spielen 18 Treffer erzielt hat, zog sich gegen Steißlingen eine Verletzung am Arm zu und wird voraussichtlich sechs Wochen lang ausfallen.

Im Auswärtsspiel morgen bei der SG Heddesheim (17 Uhr) müssen die Blausteiner einen Weg finden, diesen Ausfall irgendwie zu kompensieren. Erschwerend kommt die etwa dreistündige Busfahrt zum badischen Aufsteiger hinzu, die vor Spielbeginn erst einmal aus den Beinen gelaufen werden muss. Die SG ist zwar mit zwei Niederlagen in die Saison gestartet, hat aber beim 29:30-Auftakt gegen Söflingen gezeigt, dass sie in der Liga konkurrenzfähig ist. Die ungeschlagenen Blausteiner reisen jedoch mit einer guten Portion Selbstvertrauen, aber auch der nötigen Portion Respekt an.

Ein schwerer Gang steht Söflingen bevor, denn Plochingen hat sich zu einem Angstgegner der TSG entwickelt. Die zurückliegenden drei Begegnungen gingen an den TV, der den Saisonauftakt in der heimischen Schafhausäckerhalle mit 24:27 gegen Konstanz II verpatzt hat. Nun will das Team von Trainer Daniel Brack den ersten Heimsieg feiern. Allerdings ist die TSG unter ihrem neuen Trainer Steffen Klett noch ohne Punktverlust. Dabei agierte sein Team minimalistisch – beide Partien wurden mit einem Treffer Vorsprung gewonnen. Klett kann gut damit leben, wenn das heute Abend (20 Uhr) erneut gelingt.

Um eine Siegchance zu haben, sollte die TSG-Abwehr Dominik Eisele (vom TSV Neuhausen/Filder) und Lukas Fischer (TV Neuhausen/Erms) in den Griff bekommen. Letzterer ist mit 21 Treffern aktuell der beste BWOL-Torschütze. Klett muss allerdings auf den verletzten Kristo Voika verzichten. Ob die angeschlagenen Uros Krasovec und Leo Vesligaj spielen können, entscheidet sich kurzfristig.