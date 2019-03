Nach seinem Länderspieldebüt erhielt der Rückraumhüne aus Göppingen ein Lob von Bundestrainer Prokop.

Obwohl die deutsche Handball-Nationalmannschaft ihr erstes Spiel nach der Weltmeisterschaft in Düsseldorf mit 27:29 (10:9) gegen die Schweiz verlor, hatte ein Spieler von Frisch Auf Göppingen dennoch Grund zur Freude: Rückraumspieler Sebastian Heymann feierte in dem Testspiel gegen die Eidgenossen ein gelungenes Länderspieldebüt.

Von seinen vier Neulingen – außer Heymann liefen auch Timo Kastening (Hannover), Johannes Golla (Flensburg) und Christopher Rudeck (Bergischer HC) zum ersten Mal für das DHB-Team auf – hinterließ der 21-jährige ehemalige Horkheimer den besten Eindruck, erklärte Bundestrainer Christian Prokop. Heymann habe ihm „sehr gut gefallen“, sagte Prokop nach der Testspielpleite. In Düsseldorf traf der in der zweiten Hälfte eingesetzte Frisch-Auf-Profi drei Mal.

Heymanns Vereinstrainer Hartmut Mayerhoffer sprach von einem guten Einstand seines talentierten Schützlings. „Er kann mit seinem ersten Auftritt in der Nationalmannschaft persönlich zufrieden sein. Das war für ihn ein tolles Erlebnis“, äußerte sich Mayerhoffer.

Neben Heymann stand in Marcel Schiller ein weiterer Göppinger Spieler für Deutschland auf der Platte. Der Linksaußen spielte in der zweiten Hälfte komplett durch. Dabei gelangen ihm ein Treffer von Außen und ein Siebenmetertor.

Das DHB-Team hat nun einen Monat Zeit, um sich auf die EM-Qualifikation gegen Polen am 10. April in Gleiwitz und am 13. April in Halle/Westfalen vorzubereiten. Wolfgang Karczewski (mit sid)