Handball Heiningen mit nächstem Spitzenspiel

Heiningen / kw

Mit dem Sieg gegen Tabellenführer Zizishausen hat sich Handball-Württembergligist TSV Heiningen eine Portion Selbstvertrauen für die weiteren Auftritte geholt. Am Sonntag um 17 Uhr steht bereits das nächste Topspiel beim SKV Unterensingen auf dem Plan (Bettwiesenhalle). Der SKV rangiert nach seiner Auswärtspleite in Fridingen als Vierter mit einem Punkt Rückstand wieder hinter den Staren. Der Gewinner der Partie bleibt weiter an Zizishausen dran, der Verlierer hat im Kampf um die Aufstiegsränge schlechtere Karten. Der TSV wird alles daran setzen, um aus Unter­ensingen zwei Punkte zu entführen. Dazu muss die Leistung aus der Vorwoche mindestens wiederholt werden. Auf gegnerischem Parkett muss man erfahrungsgemäß noch eine Schippe drauflegen, um dieses am Ende als Sieger verlassen zu können. Die Defensivarbeit steht gegen die individuelle Qualität der Gastgeber erneut auf dem Prüfstand. Das Momentum spricht zwar für die Staren, doch in solchen Spitzenspielen entscheidet oft die Tagesform. Zudem kann nur mit vielen Staren-Fans im Rücken morgen Nachmittag in der Bettwiesenhalle an die Topleistung des vergangenen Wochenendes angeknüpft werden. Mit einem Sieg würde sich das Team von Trainer Graf ein kleines Polster für den Saisonendspurt schaffen. kw