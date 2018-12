BWOL Handball: Zwei ganz enge Kisten in der BWOL

Blaustein/Söflingen / seb

Sechs Sekunden waren noch zu spielen, da tankte sich Jan Behr gegen die Köndringer Abwehr durch und sicherte dem TSV Blaustein im Spitzenspiel der BWOL immerhin einen Punkt. Das 27:27 war der leistungsgerechte Ausgang einer umkämpften Partie, in der die Gastgeber in der Lixsporthalle kurz vor dem Ende schon wie die Verlierer aussahen. In den letzten zehn Minuten muteten die Blausteiner ihren Fans dabei einiges zu. Zu Beginn der Schlussphase wandelte das Team von Trainer Tim Graf einen Zwei-Tore-Rückstand (20:22) in eine Zwei-Tore-Führung um (24:22) – und kassierte postwendend vier Treffer in Serie.

Damit nicht genug. Es dauerte gerade einmal 45 Sekunden, dann glich Blaustein durch Treffer von Adrian Wowra und Christoph Spiß zum 26:26 aus, geriet durch Köndringens zwölffachen Torschützen Alexander Velz aber erneut ins Hintertreffen. Eineinhalb Minuten vor dem Ende nahm Graf eine Auszeit, die jedoch nichts brachte. Sein Team verlor den Ball und die SG hatte beim 27:26 alle Trümpfe in der Hand. Bei angezeigtem Zeitspiel vergaben die Gäste die Siegchance, Blaustein schaltete blitzschnell um und Behr war auf dem Weg zum Ausgleich nicht mehr zu stoppen.

Starke Schluss-Viertelstunde

Die TSG Söflingen ist hingegen knapp an der Blamage vorbeigeschrammt. „Wir haben den Kopf nochmal aus der Schlinge gezogen“, sagte Manager Markus Brodbeck nach dem 25:24-Sieg beim (sportlichen) Schlusslicht SV Remshalden, hinter dem nur noch der zurückgezogene TV Neuhausen rangiert. Fast die gesamte Partie über rannte das Team von Trainer Steffen Klett gegen den Außenseiter, der erst einen Saisonsieg verbuchen konnte, einem Rückstand hinterher. Immer wieder zogen die Hausherren im Spielverlauf auf vier Tore davon, so auch zwölf Minuten vor dem Ende, als Daniel Mühleisen zum 23:19 traf.

Dann erst besannen sich die Gäste ihrer alten Tugenden und drehten dank einer starken Abwehr die Partie. Remshalden wurde in den letzten zwölf Minuten lediglich ein Treffer gestattet, und das obwohl die TSG in dieser Zeit drei Zeitstrafen kassierte. „Am Ende steht ein Sieg da“, sagte Brodbeck, der aber auch wusste, dass die vielen verletzten Spieler sich bei seinem Team langsam bemerkbar machen.

Tore Blaustein: Rapp 9/5, Behr 4, C. Spiß, Wowra, Frey je 3, Hoßfeld 2, S. Spiß, Terbeck, Staiger je 1.

Tore Söflingen: Kraft, Voika je 4, Schaaf 4/3, Dürner 3/2, Farncik 3, Bittner, Schramm, Klette je 2, Vesligaj 1.