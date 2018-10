BWOL Handball: TSG Söflinger verliert BWOL-Spitzenspiel

Söflingen/Blaustein / Sebastian Schmid

Der TSV Blaustein hat dank einer Leistungssteigerung in Hälfte zwei sein Heimspiel gegen die Neckarsulmer Sport-Union mit 27:20 (14:12) gewonnen. Schlüssel zum Sieg war ein taktische Kniff von Trainer Tim Graf. Der war nach dem 27:29 in Heddesheim mit seiner 6:0-Abwehr unzufrieden und stellte auf eine offensive 3-2-1-Defensive um. Mit Erfolg: Bei den Gästen kamen die sonst treffsicheren Rückraumspieler Fabian Göppele und Felix Trumpp nicht zur Entfaltung.

Dank der guten Abwehrarbeit und eines solide haltenden Samuel Beha konnten sich die TSV-Akteure auch einige Fehler im Angriff erlauben. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte ging Blaustein im Lixpark mit einer 14:12-Führung in den zweiten Durchgang. Dort dauerte es fünf Minuten, dann zogen die Hausherren um den zehnfachen Torschützen Patrick Rapp davon. Innerhalb von acht Minuten wurde aus einem 15:14 eine 22:15-Führung. „Damit war Neckarsulm geschlagen“, sagte Graf. Zumal seine Spieler dieses Mal nicht schwächelten: „Blaustein ist immer dafür gut, den Gegner nochmal rankommen zu lassen.“ Doch gestern spielten die TSV-Ballwerfer die Partie gekonnt zu Ende und feierten vor dem Spiel beim TV Plochingen den zweiten Saisonsieg in der BWOL.

Die TSG Söflingen kassierte hingegen im Spitzenspiel gegen Bittenfeld II eine 28:31 (11:15)-Niederlage. Hauptgrund war für Trainer Steffen Klett die mangelhafte Chancenverwertung sowie der verschlafene Start. Überragender Akteur in einer Partie, in der es nur eine Zeitstrafe gab, war TV-Rückraumspieler Martin Kienzle mit 13 Toren. „Er hat einen guten Tag erwischt“, sagte Klett. Zwar kämpften sich seine Spieler in den letzten zehn Minuten mehrmals auf einen Treffer heran, der Ausgleich gelang ihnen aber nicht, so dass Klett die erste Heimniederlage mit seinem neuen Team kassierte. Am Wochenende ist die TSG spielfrei.